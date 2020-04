Dans le cadre de l'opération "Le Seuil du jour", les éditions du Seuil offrent à lire dans son intégralité l'essai publié en 2017 par Maurice Olender dans la collection qu'il dirige, "La Librairie du XXIe siècle" :

*

Un fantôme dans la bibliothèque

Maurice Olender

Date de parution : 11/05/2017

Editeur : Seuil

Collection : La Librairie du XXIe siècle

ISBN : 978-2-02-136242-8

EAN : 9782021362428

Il avait tout appris en devenant cliveur de diamants. Sans jamais oublier qu'il était né analphabète. Adolescent, plutôt que de sombrer dans la drogue, il s'était abîmé dans l'érudition. Mais que peut signifier pour un savant, un professeur, un éditeur, l'affirmation d'une volonté analphabète ? Peut-on vraiment lire en échappant aux signes, comprendre sans déchiffrer les textes, vivre en écrivain, entouré de livres, sans jamais rien lire ? Et passer sa vie à collecter d'authentiques archives, littéraires et scientifiques, pour en faire des installations archéologiques ? Ou alors ces histoires de fantôme dans la bibliothèque ne seraient qu'une ruse, une manière d'inverser les jeux de rôle entre la lettre et l'esprit, le judaïsme et le christianisme ? Sous tant de questions couve une interrogation inquiète, fil rouge de ce livre : comment élucider l'obscure intensité des liens entre l'absence et la présence, la mémoire et l'oubli, le poétique et le politique ?

Maurice Olender est historien (EHESS) et éditeur (Seuil). Il a publié notamment Les Langues du Paradis (1989), traduit en une douzaine de langues, et Race sans histoire (2009). Depuis 1981 il dirige la revue Le Genre humain et, depuis 1989, " La Librairie du xxie siècle " aux Editions du Seuil.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un entretien avec l'auteur :

"Le manque et l'excès", par M. Étienne.