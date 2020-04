En libre accès dans le cadre de l'opération "Le Seuil du jour"…

Le Dépaysement - Voyages en France

Par Jean-Christophe Bailly



Prix Décembre 2011

Paru le: 13 avril 2011

Editeur: Seuil

Collection: Fiction & Cie

ISBN: 978-2-02-097493-6

EAN: 9782020974936

Nb. de pages: 420 pages





"Le sujet de ce livre est la France.

Le but est de comprendre ce que ce mot désigne aujourd'hui et s'il est juste qu'il désigne quelque chose qui, par définition, n'existerait pas ailleurs." Ainsi commence "Le Dépaysement". Mais pour répondre à cette question, à cette question d'identité, l'auteur, au lieu d'écrire un essai, a pendant trois ans parcouru le territoire, prélevant dans le paysage lui-même, sur le motif, les éléments d'une possible réponse.

Les frontières, les rivières, les montagnes, les écarts entre nord et midi, mais aussi les couches de sédimentation de la conscience historique, ce sont tous ces éléments rencontrés en chemin qu'il restitue au sein d'un livre qui veut être avant tout la description d'un état de choses, à un moment donné. Cette "coupe mobile" fera donc passer le lecteur par une grande variété de lieux, des plus marqués par l'Histoire aux plus discrets, en même temps qu'il croisera quantité de noms et verra, sur pièces, se tendre les enjeux d'une question que l'actualité politique récente a fait resurgir, mais en la défigurant.

Sommaire:

NASSES, VERVEUX, FOËNES, ETC

LE BAZACLE

LE VOYAGE DE LA FEVE

CULOZ

LE TRANSPARENT DE CARMONTELLE

LEGERS JARDINS, A PEINE

LA FRANCE COMMENCE A GENTILLY, PORTUGAL

PASSERELLE DU CAMBODGE

L'ATLANTIDE DE RODIN

BASSIN DES CARPES, COUR DES ADIEUX

*

On peut lire sur le site lavidesidees.fr un article sur cet ouvrage:

"Mélancolie joyeuse du paysage", par P. Séverac.