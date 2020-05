C. D. Rose, Encyclopédie des écrivains ratés. Les cinquante-deux plus grands génies de la littérature dont vous n'avez jamais entendu parler en libre accès (Le Seuil du jour)

Encyclopédie des écrivains ratés

Les cinquante-deux plus grands génies de la littérature dont vous n'avez jamais entendu parler

C. D. Rose

Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné

Seuil

Date de parution 07/11/2019

Vous n'avez jamais entendu parler de Virgil Haack? Vous n'avez jamais lu une traître ligne de Sara Zeelen-Levallois? Les oeuvres complètes de Hartmut Trautmann manquent à votre bibliothèque? Aucune inquiétude : c'est normal.

Car ces trois écrivains de génie, ainsi que les 49 autres qui composent cette encyclopédie des plus phénoménaux ratages de toute l'histoire de la littérature, ont été victimes de diverses avanies qui les ont fait passer à l'as de la postérité. Voyez l'infortuné Hans Kafka, que son quasi-homonyme a relégué dans l'ombre pour l'éternité. Songez à Otha Orkkut, dont l'incomparable talent nous demeurera à jamais inconnu puisqu'elle a écrit toute son oeuvre en cimbrien, dialecte finno-ougrien dont elle était hélas la seule locutrice. Et que dire d'Aurelio Quattrochi, cas extrême de perfectionnisme, qui n'est capable d'écrire qu'une phrase par jour et dont le magnum opus, voué sans le moindre doute à renvoyer Proust, Joyce et consorts à leurs études, est annoncé pour 2042?

Érudilarant, élégant, oulipien et monty-pythonesque, ce drôle de petit essai, moins potache qu'il n'y paraît, est à la fois une réflexion sur les affres de la création et un hommage, par le biais de la fiction, à tous ces amoureux du livre que la littérature a cruellement éconduits.

C.D. ROSE est né vers la fin des années 1960 à Manchester. Après avoir vécu et travaillé dans une dizaine de pays, il réside aujourd'hui à Norwich, dans l'Est de l'Angleterre. L'Encyclopédie des écrivains ratés est son premier livre publié en France. Il est également l'auteur d'un roman à paraître prochainement aux éditions du Seuil (intitulé Qui est qui quand tout le monde est quelqu'un d'autre?).

