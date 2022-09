Adresse : Université Lyon 2

Pour cette première édition, l'historien Johann Chapoutot et l'écrivain Éric Vuillard (prix Goncourt 2017) échangeront autour de la notion de récit. Le récit use du langage pour donner un sens et une cohérence au monde. Naguère la narration théologique a cédé la place au récit politique, qui a lui même perdu de son efficience explicative, ce qui n'a pas échappé aux tenants de la post-vérité et autres fake news.

Au cours de cette rencontre, Johann Chapoutot et Éric Vuillard se demanderont donc quel récit est adapté à notre temps. À qui peut-on, doit-on s'adresser ? Comment ? Pour dire quoi, selon que l'on est chercheur.e ou écrivain.e ?



La conférence sera modérée par l’historien Julien Théry, directeur scientifique des Presses universitaires de Lyon.

27 septembre – 18h – Grand amphithéâtre de l’université Lumière Lyon 2 – Lyon 7e

Rencontre gratuite et ouverte à tous

Inscription : pul@univ-lyon2.fr (indiquer nom / prénom / nombre de places réservées)