La « quête de sens » est devenue un commerce de « psys » et de « coachs ». C’était jadis l’affaire de théologiens, qui cherchaient la main de Dieu dans l’Histoire. Entre les Lumières (XVIIIe siècle) et la Grande Guerre (début du XXe), le théologique a cédé la place au politique : dans l’Occident du « désenchantement » (Max Weber) et du retrait de Dieu, on chercha le sens dans ces « religions séculières » (Raymond Aron) que furent le communisme, le fascisme et le nazisme, mais aussi le libéralisme et ses avatars (ultra-, néo-…) ainsi que, toujours plus couru semble-t-il, le complotisme, depuis que les « grands récits » (Jean-François Lyotard) sont entrés en déshérence.

Chercher le sens est également une manie d’historien — le sens des actes commis par les acteurs d’une époque, expressions d’une « vision du monde » propre à un temps, à un lieu, à un groupe humain (classe, race, nation, ou unité de police, corps de fonctionnaires, ordre religieux), qui légalise, légitime et justifie parfois le pire.

Introduction à l’histoire des XXe et XXIe siècles, ce livre expose les « récits du temps » (François Hartog) qui donnent sens, substance et consistance aux individus déterminés à vivre et faire l’histoire, et présente une manière de faire de l’histoire attentive aux univers mentaux et aux bonnes raisons que l’on avance toujours pour faire et défaire. Car l’histoire, au-delà de la discipline ou de la science, est un art de lire et de vivre le temps, un art littéraire sensible au cœur et à la raison.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

Sommaire

AVANT-PROPOS



INTRODUCTION



CHAPITRE PREMIER. L’épuisement



du providentialisme



CHAPITRE II. L’après-guerre : fin de l’histoire,



faillite du récit ?



CHAPITRE III. Histoire et espoir.



L’eschatologie marxiste



CHAPITRE IV. Nazisme et fascisme :



la quête d’une épopée millénaire



CHAPITRE V. D’une voix blanche



CHAPITRE VI. Raisons secrètes



et causalité diabolique. Le complot



CHAPITRE VII. Faillite des grands récits



et désagrégation



CHAPITRE VIII. Les isthmes du contemporain



Illimitisme



Ignorantisme (ou obscurantisme)



Messianisme



Déclinisme



Djihadisme



CHAPITRE IX. Lire et vivre le temps



CONCLUSION. Les lettres, ou l’échappée belle



Johann Chapoutot est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne. Spécialiste de l’Allemagne et de la modernité occidentale, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages traduits en dix langues et distingués par de nombreux prix français et internationaux, dont, aux Puf, Le nazisme et l’Antiquité (2008), Le meurtre de Weimar (2010) et, chez Gallimard, La loi du sang (2014), La révolution culturelle nazie (2017) et Libres d’obéir (2020). Il est également l’auteur, en « Que sais-je ? », d’une Histoire de l’Allemagne (2014) et des 100 mots de l’histoire (2021).