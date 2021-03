Université Paris Nanterre

Le séminaire Confluences (CREA, Université Paris Nanterre) accueillera, le 24 mars 2021 de 17h30 à 19h.

Tiphaine Samoyault pour une intervention intitulée "Qu'est-ce qu'une traduction raciste ?",

autour de son ouvrage Traduction et Violence (Seuil, coll. "Fiction et Cie", 2020).

Dans cet ouvrage, l’auteur "étudie les histoires de violence dans lesquelles la traduction a pu jouer un rôle (la domination coloniale, les camps d’extermination, les sociétés d’apartheid, les régimes totalitaires), ainsi que des cas littéraires qui illustrent les violences propres à l’espace du traduire. Mais parce que la traduction a aussi à voir avec la justice et la justesse, avec l’imprévisibilité de la rencontre et les transformations dans l’espace et le temps, la séparation qu’elle entraîne peut s’inverser en réparation de la violence commise."

Tiphaine Samoyault est professeure de littérature comparée à l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, membre de la direction éditoriale de la revue En attendant Nadeau, essayiste, romancière et traductrice (notamment de Joyce).

Contact: cmurphy@parisnanterre.fr pour le lien d'accès à la séance.