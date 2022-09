Adresse : Université Rennes 2

Double Journée d’études DHAF - Universités Sorbonne Nouvelle et Rennes 2

Circulations des œuvres de Dante entre France et Italie. Manuscrits, imprimés, collections

15-16 septembre 2022, Université Rennes 2

Dans le cadre du projet ANR "Dante d'Hier à Aujourd'hui en France" (DHAF), l'Université Sorbonne Nouvelle et l'Université Rennes 2 co-organise une double Journée d'Etudes consacrée aux circulations des oeuvres de Dante entre France et Italie. Les travaux de cette double JE se dérouleront les 15 et 16 septembre 2022 à l'Université Rennes 2. Il sera également possible de les suivre à distance: merci de bien vouloir contacter les organiseuters afin d'obtenir les liens pour la visio-conférence.

Contacts:

Carlo Girotto carlo-alberto.girotto@sorbonne-nouvelle.fr

Claire Lesage claire.lesage@univ-rennes2.fr

Renseignements:

Université Rennes 2, Campus Villejean

Place du recteur Henri Le Moal

Métro "Villejean-Université"