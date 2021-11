Adresse : Blanche Maison, av. de Tivoli 28 (arrêt M1 Vigie), 1007 Lausanne.

L’association Arkhaï a le plaisir d’annoncer un événement organisé par l'association Le Cabanon, en collaboration avec Helios, l'OrPhi et Paragone, autour de son nouveau volume Arkhaï 2021 Texte — Image — Interface.

Arkhaï 2021. Le livre comme œuvre.

L'événement

L'événement aura lieu en présence de membres des différentes associations ainsi que d'autrices et auteurs du volume,

le jeudi 9 décembre à 19h,

à la Blanche Maison, av. de Tivoli 28 (arrêt M1 Vigie), 1007 Lausanne.

Au programme, une table ronde tout d'abord, à l'occasion de laquelle les dimensions artistiques de l'ouvrage ainsi que les activités de l’association seront discutées. S'en suivront une performance de Julia Widmann ainsi que quelques lectures d'extraits, puis finalement un apéro convial.

Le volume

L’ambitieux volume Arkhaï 2021 Texte — Image — Interface interroge et figure, sur plus de 250 pages, les relations et les tensions entre texte et image, à partir de la notion contemporaine d’interface.

Histoire du livre et de la bande dessinée ; philosophie du design et de l’informatique ; collages et photographie ; graphisme, programmation et poésie ; études culturelles et architecture ; phénoménologie et esthétique — autant d’approches et de productions où se réfléchit et se donne à voir cette interface problématique du texte et de l’image.

Le volume est composé de cinq parties: Graphes, Cadres, Planches, Programmes, Formes — autant de mots-clés qui distribuent les contributions du volume, pour composer une manière d’essai à plusieurs mains.

Ont contribué : Jamil Alioui, Matthieu Amat, Lucia et Adrien Bordone, Darius Farman, Justine Favre, Collectif IVRO, Ariane Jambé, Léa Jusseau, Guillaume Köstner, David Pagotto, Colin Pahlisch, Lucas Perdrisat, Gérald Sinclair, Olivier Stucky, David Toiser et Julia Widmann.