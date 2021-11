L’ambitieux volume Arkhaï 2021. Texte – Image – Interface interroge et figure, sur plus de 250 pages, les relations et les tensions entre « texte » et « image », à partir de la notion contemporaine d’« interface ». Histoire du livre et de la bande dessinée ; philosophie du design et de l’informatique ; collages et photographie ; graphisme, programmation et poésie ; études culturelles et architecture ; phénoménologie et esthétique – autant d’approches et de productions où se réfléchit et se donne à voir cette interface problématique du texte et de l’image. Le volume est composé de cinq parties : Graphes, Cadres, Planches, Programmes, Formes – autant de mots-clés qui distribuent les contributions du volume, pour composer une manière d’essai à plusieurs mains.

Ont contribué : Jamil Alioui, Matthieu Amat, Lucia et Adrien Bordone, Darius Farman, Justine Favre, Collectif IVRO, Ariane Jambé, Léa Jusseau, Guillaume Köstner, David Pagotto, Colin Pahlisch, Lucas Perdrisat, Gérald Sinclair, Olivier Stucky, David Toiser et Julia Widmann.

L’association Arkhaï est une association culturelle animée par de jeunes chercheurs de l’Université de Lausanne, mais tournée vers la cité. Au-delà des frontières disciplinaires et institutionnelles, elle veut faire communiquer les savoirs et les pratiques, les lettres, les sciences et les arts, au bénéfice d’une culture vivante et socialisante, exigeante sans être hermétique.

Dans cet esprit, son activité principale consiste en l’édition d’ouvrages, où se côtoient productions théoriques, poétiques et graphiques. Attachée à la matérialité du livre et aux techniques de l’édition, l’association publie des volumes soigneusement conçus et imprimés en Suisse, destinés à être conservés et collectionnés.