Questionner le féminisme républicain. Perspectives intersectionnelles, transnationales et décoloniales sur l’universalisme / Questioning Republican Feminism: Intersectional, Transnational, and Decolonial Perspectives on Universalism (en ligne)

Colloque en ligne

Questionner le féminisme républicain. Perspectives intersectionnelles, transnationales et décoloniales sur l’universalisme

via Zoom du 7 au 9 avril 2026.

Inscription comme participant.e : https://forms.gle/fV5b4pQjb4YgAYrt9

Ce symposium essaie de comprendre comment la notion d’universalisme influence la théorie et les pratiques féministes contemporaines dans les contextes francophones. Il cherche à explorer comment les féministes problématisent ou adoptent l’universalisme à la française. Est-ce que les féministes, des dernières décennies du XXe siècle à nos jours, reformulent, revendiquent, ou rejettent l’idéal universaliste ? Est-il possible de conceptualiser un universalisme intersectionnel, transnational, et/ou décolonial, et si oui, que peut faire cet universalisme ?

Nos conférencières invitées sont Françoise Vergès, Sara R. Farris et Mame-Fatou Niang. Pendant les trois jours du colloque, les intervenant.e.s discuteront des débats contemporains sur le féminisme républicain dans les contextes nationaux et transnationaux; les manifestations historiques et les précédents du féminisme républicain; et des concepts clés tels que la sororité, « enemy feminisms » (des féminismes ennemis), et la justice corporelle. Le colloque est interdisciplinaire et réunit des chercheur.se.s internationaux.ale.s qui travaillent dans les domaines diverses y compris les études culturelles, la philosophie, le cinéma, la littérature, les études de podcast, les études queer, les études de genre, l’histoire, la politique, et les études critiques de la race.

Le programme préliminaire se trouve à ce lien : https://womeninfrenchaustralia.wordpress.com/programme-questioning-republican-feminism/



Responsables : Josephine Goldman, Beth Kearney et Sophie Tallis (co-organisatrices)

We invite you to register for the upcoming online symposium Questioning Republican Feminism: Intersectional, Transnational, and Decolonial Perspectives on Universalism, taking place via Zoom 7-9 April 2026.

Register as an attendee here: https://forms.gle/fV5b4pQjb4YgAYrt9

This symposium seeks to understand how the notion of universalism in a Francophone context has found its way into the theory and practice of contemporary feminisms and to explore how feminists problematise or embrace French universalism and why. Are feminists, from the latter decades of the twentieth century to the present, remoulding, reclaiming, or discarding the universalist ideal? What does it mean to conceptualise universalism through an intersectional, transnational, and/or decolonial lens?

Our distinguished keynote speakers are Françoise Vergès, Sara R. Farris and Mame-Fatou Niang. During the three days of the symposium, panellists will discuss contemporary debates about republican feminism in both national and transnational contexts; the historical manifestations and precedents of republican feminism; and key concepts such as sisterhood, enemy feminisms, and bodily justice. The symposium is interdisciplinary, bringing together scholars from across the world working in fields including cultural studies, philosophy, cinema, literature, podcast studies, queer studies, gender studies, history, politics, and critical race studies.

The preliminary program is linked here: https://womeninfrenchaustralia.wordpress.com/programme-questioning-republican-feminism/



Sincerely,

Josephine Goldman, Beth Kearney, and Sophie Tallis (co-organisers)