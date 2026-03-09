Nous avons le plaisir de vous convier à la journée d’étude « Critiques antiques du personnage » qui aura lieu le lundi 30 mars 2026 à l’Université Paris Nanterre de 9h15 à 17h15 (Bâtiment Weber, Salle des conférences). Cette journée d’étude est consacrée aux théorisations et critiques antiques du personnage.

Elle s’intègre dans le projet « Inventions du personnage » (Université Paris Nanterre – Sorbonne Université), qui porte sur le personnage en littérature antique. Elle débute un cycle de plusieurs manifestations (journées d’étude et colloque) qui exploreront les perspectives de recherche dégagées par le séminaire « Inventions du personnage » qui a eu lieu durant l’année 2024-2025.

Les théories contemporaines du personnage, issues d’une réhabilitation de la notion depuis la fin du XXe siècle dans les études narratologiques, peinent à concevoir un modèle d’analyse unifié capable d’en rendre compte dans tous ses aspects. De l’abstraction structurale au medium de l’expérience du lecteur, le personnage « résiste à toute tentative d’unification théorique » (LAVOCAT 2016). Si ces cadres interprétatifs ont révélé la richesse et la complexité de la notion, et si leur application aux textes antiques a produit des résultats particulièrement fructueux, la théorie antique et ses propres positionnements ne semblent pas avoir fait l’objet d’une étude approfondie qui aurait aﬀronté directement toutes ses dimensions et tous ses enjeux. C’est dans cette perspective que la journée d’étude « Critiques antiques du personnage » se propose d’aborder le personnage à travers le prisme des discours que les Anciens eux-mêmes ont élaborés pour décrire et analyser cette entité et pour codifier sa trajectoire. Il s’agit de reconsidérer les inventions antiques du personnage à la lumière des premières formalisations qui en ont fait un objet d’étude à part entière et le principe structurant des situations et des expériences auxquelles il a été fondamentalement lié. En cherchant à situer notre enquête sur ce plan et à mettre en lumière les corpus qui ont forgé cette notion et ses modalités spécifiques, nous essaierons de déterminer la pertinence et la cohérence du cadre et des outils d’analyse fournis par la critique antique, qui a peut-être permis au personnage d’échapper à la « versatilité » des explorations contemporaines (LAVOCAT 2016). Cet examen nous conduira à interroger en retour l’alternative, généralement posée, entre l’abstraction structurale et l’expérience cognitive en la mettant à l’épreuve des catégories et des méthodes employées par les auteurs et théoriciens antiques pour concevoir la construction du personnage, sa fonction dans les œuvres et sa réception.

Programme

9h15-9h30 : Introduction

Session 1 : Critique interne

9h30 - Lucie Thévenet (Nantes Université)

« Que dit la tragédie grecque de ses personnages ? Pistes de réflexion et études de cas »

10h10 - Marion Faure (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

« Critiques et auto-critiques des personnages de palliata : les secrets de fabrication du couple Déméa-Micion dans les Adelphes de Térence »

10h50-11h20 : Discussion

Session 2 : une critique sans concept ?

11h30 - Pierre Chiron (Université Paris-Est Créteil)

« Du personnage comme donnée à la personnalisation des caractères du style : le personnage dans le Peri hermèneias (Ps.-Démétrios de Phalère) »

12h10-14h : Déjeuner

14h - Florence Lienhard (Université Paris Nanterre)

« Le personnage, le Poète et le critique : entre ποίησις et διδασκαλία »

14h40-15h10 : Discussion

Session 3 : Le critique face au personnage

15h20 - Bénédicte Delignon (Université Paris Nanterre)

« Le personnage dans l’Art poétique d’Horace : entre approche théorique et approche empirique »

16h - Dimitri Kasprzyk (Université Marie et Louis Pasteur)

« Dion de Pruse : le personnage et ses personnages »

16h40-17h15 : Discussion et conclusion de la journée

Contact : seminaire.personnage@gmail.com

Carnet de recherche : https://personnage.hypotheses.org/

Organisation : P. Balmond, P. Duchêne, L. Méry (Paris Nanterre), C. Pérez (Sorbonne Université)