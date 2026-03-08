Table ronde “Re-Trouver Trieste”

Cette initiative, organisée par Riccardo Cepach, responsable du musée LETS, est réalisée en collaboration avec la bibliothèque de l'Alliance Française de Trieste, qui fait partie du Sistema Bibliotecario Giuliano, un réseau de 32 bibliothèques dont la bibliothèque municipale Attilio Hortis est le centre. Le département des sciences humaines de l'université de Trieste est également partenaire de cette initiative.

Alessandra Sirugo et Véronique Goffin, représentant respectivement le Système bibliothécaire julien et la Bibliothèque de l'Alliance Française de Trieste, introduiront les travaux.

La table ronde, animée par la professeure Valentina Gosetti, enseignante de langue, traduction et linguistique françaises à l'Université de Trieste, réunira :

• Micha Venaille,

• Samuel Brussel,

• Christophe Solioz

• Laurent Feneyrou (en ligne).