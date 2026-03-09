Atelier POEM-TRACT (Sorbonne-Nouvelle) avec le poète Rory du Plessis

Laetitia Sansonetti (TRACT) et l'Atelier POEM ont le plaisir de vous inviter à leur prochaine séance consacrée au poète Sud-Africain, Rory du Plessis, le mercredi 18 mars de 17h à 19h, à la Sorbonne Nouvelle (salle B111, campus Nation). Rory du Plessis parlera de son travail poétique sur les archives de l'asile pyschiatrique de Fort England (1880-1920) et de la mise en poésie des archives médicales. La séance sera suivie d' une présentation de traductions d'étudiantes du master traduction et d'un pot amical.

Rory du Plessis est professeur associé à la School of the Arts de l'université de Pretoria. Il a été le premier à étudier les archives photographiques des établissements psychiatriques sud-africains afin d'humaniser les sujets qui y ont été internés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il est l'auteur de Pathways of Patients at the Grahamstown Lunatic Asylum, 1890 to 1907 (PULP 2020), I See You: A Photo Album of People with Intellectual Disability (ESI Press 2023) et Automaton(tik): In Remembrance of the Patients of the Fort England Psychiatric Hospital (ESI Press 2025).

Le recueil de cas de l'"Institute for Imbecile Children" et les recueils de cas du Grahamstown Lunatic Asylum constituent l'une des plus grandes archives d'Afrique du Sud sur les personnes atteintes d'un handicap intellectuel (PWID), institutionnalisées entre 1890 et 1920. Dans I See You, Rory Du Plessis témoigne de la façon dont la consultation du contenu et des photographies des recueils de cas lui a permis de reconnaître personnellement la personnalité des personnes handicapées intellectuelles. Son témoignage prend la forme d'un poème composé pour honorer et commémorer chaque personne figurant dans cet album.