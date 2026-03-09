« La Pensée de Midi : d’Albert Camus à Jean-François Mattéi »

Samedi 28 mars 2026 à l’Académie des sciences morales et politiques à Paris

Institut de France, 3 rue Mazarine Paris 6°

sous la présidence de Chantal Delsol, académicienne

Comme le note Thierry Fabre : « La pensée de midi est pour Camus un cap, une façon de retrouver une boussole dans un monde complètement déboussolé où l’homme est supposé se soumettre aux lois implacables de l’histoire. La pensée de midi est un éloge de la mesure face à la démesure. Pensée solaire, inscrite dans les entrailles d’un grand héritage méditerranéen, elle n’est en rien une pensée tiède. Elle cherche au contraire à midi, moment de haute lumière, un équilibre fait de tension entre des pôles contradictoires.…

Camus, avec la pensée de midi, dessine un cap et ouvre un horizon pour le xxie siècle, au croisement des civilisations de Méditerranée et d’Europe. Sa pensée de midi n’est pas plus un slogan qu’une idéologie, c’est un appel à ne pas subir la démesure et à rechercher sans cesse la mesure…

Nous sommes toujours confrontés à ce dilemme, et la pensée de midi, comme pensée des limites, peut être l’inspiratrice d’un nouveau mode de vie plus respectueux des équilibres de la nature, du paysage et des hommes. Une pensée des limites qui, face au bricolage génétique ou aux artifices de l’humain, considère que tout ce qui est scientifiquement possible ne doit pas nécessairement être réalisé. Une pensée de midi qui lutte contre l’obscurantisme, mais qui dans le même temps ne se soumet pas au soleil noir de la nécessité technologique et scientifique. » (“Camus et la pensée de midi”).

—

Programme

9h

Accueil par Chantal Delsol et Jean-Jacques Wunenburger

9h15

"Naissance du troisième âge de l’Occident, à partir de Camus et en réponse à Jean-François”

Chantal Delsol, Académie des sciences morales et politiques

10h

“Jean-François Mattéi : un regard privilégié et attentif à l’œuvre d’Albert Camus”

Guy Basset, Administrateur de la Société des Études Camusiennes, Orléans

10h45

Pause café

11h

"Mattéi, Camus, Plotin, le soleil"

Baptiste Rappin, IAE Metz School of Management, Université de Lorraine

11h45

"Le non appuyé sur un oui. En relisant L’Homme révolté"

Jacques Dewitte, Bruxelles, Berlin

—

14h15

"Le sens de l’homme révolté"

Jean-Jacques Wunenburger, Université Côte d’Azur-CRHI

15h

"Dignité et indignité. Une morale du sentiment pour les temps modernes", Michael Biziou

Université Côte d’Azur-CRHI

15h45

"Un platonicien face aux nouveaux sophistes"

Hervé Pasqua, Université Côte d’Azur-CRHI

16h30

Synthèse.

—

Les exposés de 30 minutes maximum sont suivis de 10 minutes de questions.

—

Inscription obligatoire.

Par mail : marc.herceg@icloud.com

Ou par courrier :

Les Amis de Jean-François Mattéi

Association Loi 1901

39 rue Daumier

13008 Marseille.