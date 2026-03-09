La Pensée de Midi : d’Albert Camus à Jean-François Mattéi
« La Pensée de Midi : d’Albert Camus à Jean-François Mattéi »
Samedi 28 mars 2026 à l’Académie des sciences morales et politiques à Paris
Institut de France, 3 rue Mazarine Paris 6°
sous la présidence de Chantal Delsol, académicienne
Comme le note Thierry Fabre : « La pensée de midi est pour Camus un cap, une façon de retrouver une boussole dans un monde complètement déboussolé où l’homme est supposé se soumettre aux lois implacables de l’histoire. La pensée de midi est un éloge de la mesure face à la démesure. Pensée solaire, inscrite dans les entrailles d’un grand héritage méditerranéen, elle n’est en rien une pensée tiède. Elle cherche au contraire à midi, moment de haute lumière, un équilibre fait de tension entre des pôles contradictoires.…
Camus, avec la pensée de midi, dessine un cap et ouvre un horizon pour le xxie siècle, au croisement des civilisations de Méditerranée et d’Europe. Sa pensée de midi n’est pas plus un slogan qu’une idéologie, c’est un appel à ne pas subir la démesure et à rechercher sans cesse la mesure…
Nous sommes toujours confrontés à ce dilemme, et la pensée de midi, comme pensée des limites, peut être l’inspiratrice d’un nouveau mode de vie plus respectueux des équilibres de la nature, du paysage et des hommes. Une pensée des limites qui, face au bricolage génétique ou aux artifices de l’humain, considère que tout ce qui est scientifiquement possible ne doit pas nécessairement être réalisé. Une pensée de midi qui lutte contre l’obscurantisme, mais qui dans le même temps ne se soumet pas au soleil noir de la nécessité technologique et scientifique. » (“Camus et la pensée de midi”).
—
Programme
9h
Accueil par Chantal Delsol et Jean-Jacques Wunenburger
9h15
"Naissance du troisième âge de l’Occident, à partir de Camus et en réponse à Jean-François”
Chantal Delsol, Académie des sciences morales et politiques
10h
“Jean-François Mattéi : un regard privilégié et attentif à l’œuvre d’Albert Camus”
Guy Basset, Administrateur de la Société des Études Camusiennes, Orléans
10h45
Pause café
11h
"Mattéi, Camus, Plotin, le soleil"
Baptiste Rappin, IAE Metz School of Management, Université de Lorraine
11h45
"Le non appuyé sur un oui. En relisant L’Homme révolté"
Jacques Dewitte, Bruxelles, Berlin
—
14h15
"Le sens de l’homme révolté"
Jean-Jacques Wunenburger, Université Côte d’Azur-CRHI
15h
"Dignité et indignité. Une morale du sentiment pour les temps modernes", Michael Biziou
Université Côte d’Azur-CRHI
15h45
"Un platonicien face aux nouveaux sophistes"
Hervé Pasqua, Université Côte d’Azur-CRHI
16h30
Synthèse.
—
Les exposés de 30 minutes maximum sont suivis de 10 minutes de questions.
—
Inscription obligatoire.
Par mail : marc.herceg@icloud.com
Ou par courrier :
Les Amis de Jean-François Mattéi
Association Loi 1901
39 rue Daumier
13008 Marseille.