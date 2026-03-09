Quand les enfants voyagent. Histoires, expériences et représentations des enfants voyageurs (Angers)

Programme du colloque

"Quand les enfants voyagent : Histoires, expériences et représentations des enfants voyageurs"

26-27 mars 2026, Université d’Angers

Organisé par

Anne-Florence Quaireau (CIRPaLL, UA) et Tom Williams (CIRPaLL, UA)

Avec le soutien de l’Académie des jeunes chercheurs en Pays de la Loire (PULSAR), du Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues (CIRPaLL), de la Société d’Etude de la Littérature de Voyage Anglophone (SELVA), de TEMOS, d’EnJeux et de la SFR Confluences.

—

Programme

Jeudi 26 mars

9h15-9h40 : Accueil des participants

9h40 : Ouverture du colloque

9h45 : Panel 1 : Le voyage sous la plume des enfants (Modération : Anne-Florence Quaireau)

Lauriana DUMONT (Université Côte d’Azur), « Des coordonnées géographiques aux contrées féeriques : voyage à travers le développement cognitif des jeunes écrivains »

Fiona LAMON (University of Lausanne), ““Wardeck is worse than a Publick House” The Wynne Sisters’ Diaries and the Negotiation of Identity in Revolutionary Europe”

Gilles MONTEGRE (Université Grenoble Alpes), « Les archives du voyage des enfants : Réflexions tirées du voyage italien de la jeune Albertine Necker de Saussure (1772-1773) »

11h15-11h30 : pause-café

11h30-12h30 : Panel 2 : Voyage en paquebot (Modération : Tom Williams )

Arthur DIOLEZ (Université Grenoble Alpes), « L’enfance à bord des paquebots : expérience de la traversée maritime des enfants-passagers sur la ligne d’Extrême-Orient (1ère moitié du XXe siècle) »

François DREMEAUX (Université d’Angers/California State University), « L’enfant passager : expériences transnationales de la jeunesse à bord des paquebots (1850-1960) »

12h30-13h30 : pause déjeuner

13h30 : Conférence plénière

Gábor GELLÉRI (Aberystwyth University), « L’enfant voyageur à l’époque moderne : voir et être vu »

14h45-16h15 : Panel 3 : Le voyage comme apprentissage (Modération : Gábor Gelléri)

BONAFOS Alexandre (University of South Carolina), « Chemins de traverse : l’enfant voyageur en formation dans les Voyages en zigzag de Rodolphe Töpffer »

PAPADACCI Emma (Sciences Po/EHESS), « La Grande Guerre à l'origine des voyages scolaires ? Grande-Bretagne - France, 1919-1939 »

FUCHS Julien (Université de Bretagne occidentale), « Partir à la mer avec sa classe. Transformations des expériences de classe de mer de 1964 à nos jours »

16h15-16h30 : pause-café

16h30-17h30 : Panel 4 : L’enfant touriste (Modération : Elisabeth Mathieu)

MÜLLER Florian (chercheur indépendant), « Devenir touriste ? – Les enfants à la découverte du voyage - Trois exemples en Suisse (1875-1945) »

SINGER Rita (independent scholar), “‘I will ask mama to come again’: a small survey of children holidaying in Wales, 1850s-1950s”

-----

Vendredi 27 mars

9h30 : Accueil

9h45-10h45 : Panel 5 : Enfants voyageurs, perspectives adultes (Modération : Ludivine Bouton-Kelly)

SEYA Anne-Aurélie (Université de Tokyo), « Eva Hodgson à travers les yeux de sa mère : enfants voyageurs au Japon à la fin du sakoku (Nagasaki & Hakodate, 1859-1860) »

BOURGOIN Julie (Université d’Angers), « Thérèse de Lisieux, l'écriture aux frontières de l'enfance »

10h45-11h00 : pause-café

11h00-12h00 : Panel 6 : Enfance et décolonisation (Modération : Elisabeth Lamothe)

DENECHERE Yves (Université d’Angers), « Vietnam-France, 30 jours de bateau ou 30 heures d’avion : Expériences diverses du voyage contraint chez les enfants eurasiens d’Indochine » -

LE CAM Eloise (Université de Pau et des Pays de l’Adour), « Enfants eurasiens rapatriés d’Indochine : de Saigon à Sainte-Livrade, itinéraires et expériences de voyage »

12h00-13h30 : pause déjeuner

13h30-15h : Panel 7 : Archives, sources et approches méthodologiques (Modération : Carole Darmon)

BOURGNE Florence (Sorbonne Université), “Travelling children in early medieval England – two case studies from Bede and Asser “

TYLER Emma (Birmingham University), “Children on the move: the experiences of the child travellers in Lucien and Alexandrine Bonaparte's household on their journeys into exile”

SPAGNUOLO Elena (Aberystwyth University), “Forgotten Pages of Italian History: an Investigation into the Initiative ‘I treni della felicità’, through Interviews and Archival Research”

15h-15h15 : pause-café

15h15-16h45 : Panel 8 : Autonomie et agentivité (Modération : Yannick Deschamps)

BOUGUEREAU Lucas (EHESS), « Des voyageurs autonomes ? L’enfance à l’épreuve de la fugue au cours du premier XXe siècle (France-Canada) »

BRESTIC Katell (Université d’Angers), « Une enfance en exil ou l’exil de l’enfance ? Les enfants exilés sous le régime national-socialiste à l’exemple de la Bolivie et de l’Afrique du Sud. »

COPE Meghan (University of Vermont), “Involuntary Migrants? Mapping Child Movement in Early Twentieth Century United States”

17h : Fin du colloque