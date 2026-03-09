Rencontre avec Anne Augereau pour "Une préhistoire des femmes" (Séminaire d'actualité de la recherche, Orléans, en ligne)

Le séminaire d'actualité de la recherche de l'université d'Orléans (laboratoire POLEN) reçoit l'historienne Anne Augereau qui présentera son livre Une préhistoire des femmes (La Découverte, 2026)

La séance aura lieu le lundi 18 mai de 18h à 19h30.

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement.

Pour obtenir le lien, écrivez à Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr

Présentation par le site de la maison d'édition: "Depuis quelques années, les femmes préhistoriques suscitent un intérêt inédit de la part du grand public et des médias. Cet intérêt résonne avec les débats contemporains sur la place des femmes, sur le chemin parcouru et celui qui reste à accomplir pour atteindre l'égalité des sexes. Pour la préhistoire, l'enjeu est d'identifier quand et comment le patriarcat a émergé, de repérer les éventuels points de bascule et, ce faisant, de connaître notre passé pour mieux agir sur le présent. Préoccupation politique et progrès de la connaissance se rejoignent ici et s'enrichissent mutuellement.

Dès lors, une question s'impose avec acuité : la domination masculine existait-elle à la préhistoire ? Si oui, depuis quand et sous quelles formes ? Des données permettent aujourd'hui de documenter différents aspects de la vie des individus préhistoriques (unions, maternité, santé, alimentation, activités, affichage du statut et du pouvoir, apprentissage du genre, phénomènes de violence...), avec des degrés de précision variables selon les effectifs disponibles et les régions du monde.

En s'appuyant sur l'ensemble des ressources archéologiques accessibles pour une vaste zone – de l'océan Atlantique à l'Oural et du bassin arctique jusqu'à la Méditerranée –, cet ouvrage met en lumière les dynamiques fondamentales des relations entre hommes et femmes du Paléolithique moyen au Néolithique.

De manière inédite à une telle échelle, ce livre dresse un état des connaissances sur la condition des femmes préhistoriques, à travers une démarche résolument ancrée dans une réflexion sur le genre. "