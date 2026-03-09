Agenda
L'écosystème de la recherche en langues et littératures anciennes. Présentation d'une base de données relationnelle (Lyon)

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Pascale Paré-Rey)

Le dispositif Antiqui.TXTes vise à structurer la communauté des (enseignants)-chercheurs en langues et littératures anciennes, notamment via des outils numériques.

Parmi les diverses actions réalisées, nous souhaitons présenter et faire tester aux participants une base de données relationnelle comportant : un annuaire des acteurs de la recherche spécialisés en sciences des textes anciens, rattachés à leurs villes, établissements et unités de recherche ; une cartographie des réseaux et sociétés savantes ; un inventaire des projets en humanités classiques et numériques, incluant les personnels de la recherche et leurs compétences, les outils mobilisés, et les ressources produites – le tout permettant de couvrir les échelles locale, régionale, nationale et internationale.

La présentation inclura un moment de prise en main de l'outil : il est nécessaire de se munir de son ordinateur pour tester les contenus, la navigation et l'ergonomie de la base de données.