Agenda
Événements & colloques
Altérités migrantes dans la fiction littéraire espagnole contemporaine (XXe-XXIe siècles)

Altérités migrantes dans la fiction littéraire espagnole contemporaine (XXe-XXIe siècles)

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Roxana Ilasca)

L'association NEC+ (Narrativa Española Contemporánea +) organise le Colloque international "Altérités migrantes dans la fiction littéraire espagnole contemporaine (XXe -XXIe siècles)" le jeudi 19 et le vendredi 20 mars 2026 au Colegio de España (Paris).

Programme :

Jeudi, 19 mars

9h45-10h00:    Ouverture du colloque (Roxana Ilasca, Ibtissam Ouadi-Chouchane, Nathalie Sagnes-Alem)

10h00-11h00:  Conférence inaugurale : Pilar Arnau Segarra (Universitat de les Illes Balears LiCETC), «Hibridismo, transgresión y activismo en espacios narrativos migrantes internacionales de la contemporaneidad»

11h00-12h15:  Session 1 | Lenguajes de la alteridad migrante

·       Cristina Asencio Serrano (Universitat de Alicante), «Armar una voz “femenina”: la articulación de la identidad y el lenguaje en Hija de inmigrantes, Flores de papel y Tierra de la luz» 

·       Ahmed Balghzal (Université Hassan I), «Entrecomillar la alteridad: escritura, negación y agencia del “yo” migrante en No de Saïd El Kadaoui (lecturas desde la hispanofonía global)»

·       Fakir Brahim (Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah), «Poética de la alteridad y frontera narrativa en Harraga de Antonio Lozano y Una sirena se ahogó en Larache de Sergio Barce» 

12h15-14h00:   Pause déjeuner

14h00-15h15:   Session 2 | Españoles migrantes

·       María Ayete Gil (Universidad de Alcalá), «Los destinos del éxodo rural durante el franquismo. Tres ejemplos: las novelas de Armando López Salinas, Ángel María de Lera y Raúl Gerra Garido» 

·       David Crémaux-Bouche (Université Grenoble Alpes), « Devenir “maqueto” ou la fabrique de l’étranger : altérité migrante, interlangue et espaces-seuils dans Cacereño de Raúl Guerra Garrido (1969) »

·       Khadija Karzazi (Universidad Hassan II-Mohammedia), «Extranjeros en todas partes: identidades transfronterizas en Cosas vivas (2018), de Munir Hachemi»

15h15-15h30:  Pause

15h30-16h45:   Session 3 | Precariedad y marginalidad migrante

·       Estelle Amilien y Reine-Camille Mba Nguema (Université Grenoble Alpes), « L’œuvre de Lucía Asué Mbomío Rubio (Hija del camino et Tierra de la luz) ou la mise en abîme de la visibilisation des productions littéraires guinéoéquatoriennes contemporaines » 

·       Lirios Mayans (Université de Bretagne Occidentale), «Malvivir en territorio hostil: susurros y representaciones fantasmáticas de una alteridad inquietante en Crematorio y En la orilla de Rafael Chirbes» 

·       Laura Pache (Universidad Autónoma de Barcelona), «Corpografías de la precariedad: cuerpos, borramiento y resistencia en El buen padre (Nadia Hafid, 2020)»

Vendredi, 20 mars

9h00-10h15:    Session 4 | Perspectivas decoloniales 

·       Laurence Mullaly (Université de Tours), «La estética oposicional de Gabriela Wiener y las alteridades migrantes» 

·       Armelle Assena (Université de Pau et des Pays de l’Adou), « Repenser l’identité à partir de l’« entre-deux » dans les œuvres de deux auteurs migrants : Junot Díaz et Inongo-vi-Makomè »

·       Grégory Dubois (Université Sorbonne-Paris-Nord), « Utopie décoloniale : entre réalité et magie. Éclairage sur les altérités migrantes “invues” dans Tierra de la luz de Lucía Asué Mbomío Rubio »

10h15-10h30:  Pause

10h30-11h45:   Session 5| Otras estéticas de las alteridades migrantes

·       Ximena Cervantes Englerth (Universität Bremen), «Representaciones híbridas de la negritud en Barcelona en “-¿A mí me consideras negro?-”  (2023) de Fuad Ajibola Kareem» 

·       Laura Castillo Bel (Universidad Complutense de Madrid), «De la asimilación a la invención: la búsqueda de una lengua imperfecta en mòh de Minke Wang»

·       Émilie Delafosse (Université de Lorraine), « Figures de l’altérité migrante dans les micro-récits espagnols inclus dans Huellas de la memoria. Antología de minificciones (Brevilla, 2024) »  

11h45-12h30:   Assemblée générale de l'association

12h30-14h00:  Pause déjeuner

14h00-15h15:   Session 6 | Dinámicas intergeneracionales y lazos familiares

·       Zahra El Morabit Sghire (Universiteit Gent), «Narrar la ausencia: construcción del arquetipo paterno y dinámicas intergeneracionales en la trilogía de Najat El Hachmi» 

·       Caroline Mena (Université de Caen), « La fable de l’exil : réécriture du conte et altérité migrante dans Madre de leche y miel de Najat el Hachmi »

·       Ibtissam Ouadi-Chouchane (Université de Strasbourg), « Dire la fracture, écrire la réparation : mémoire et agentivité dans Hija de inmigrantes de Safia El Aaddam »

15h15-16h15:   Dialogue avec l'autrice Karima Ziali (Roxana Ilasca)

16h15-16h30:  Clôture du colloque