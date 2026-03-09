Altérités migrantes dans la fiction littéraire espagnole contemporaine (XXe-XXIe siècles)
L'association NEC+ (Narrativa Española Contemporánea +) organise le Colloque international "Altérités migrantes dans la fiction littéraire espagnole contemporaine (XXe -XXIe siècles)" le jeudi 19 et le vendredi 20 mars 2026 au Colegio de España (Paris).
Programme :
Jeudi, 19 mars
9h45-10h00: Ouverture du colloque (Roxana Ilasca, Ibtissam Ouadi-Chouchane, Nathalie Sagnes-Alem)
10h00-11h00: Conférence inaugurale : Pilar Arnau Segarra (Universitat de les Illes Balears LiCETC), «Hibridismo, transgresión y activismo en espacios narrativos migrantes internacionales de la contemporaneidad»
11h00-12h15: Session 1 | Lenguajes de la alteridad migrante
· Cristina Asencio Serrano (Universitat de Alicante), «Armar una voz “femenina”: la articulación de la identidad y el lenguaje en Hija de inmigrantes, Flores de papel y Tierra de la luz»
· Ahmed Balghzal (Université Hassan I), «Entrecomillar la alteridad: escritura, negación y agencia del “yo” migrante en No de Saïd El Kadaoui (lecturas desde la hispanofonía global)»
· Fakir Brahim (Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah), «Poética de la alteridad y frontera narrativa en Harraga de Antonio Lozano y Una sirena se ahogó en Larache de Sergio Barce»
12h15-14h00: Pause déjeuner
14h00-15h15: Session 2 | Españoles migrantes
· María Ayete Gil (Universidad de Alcalá), «Los destinos del éxodo rural durante el franquismo. Tres ejemplos: las novelas de Armando López Salinas, Ángel María de Lera y Raúl Gerra Garido»
· David Crémaux-Bouche (Université Grenoble Alpes), « Devenir “maqueto” ou la fabrique de l’étranger : altérité migrante, interlangue et espaces-seuils dans Cacereño de Raúl Guerra Garrido (1969) »
· Khadija Karzazi (Universidad Hassan II-Mohammedia), «Extranjeros en todas partes: identidades transfronterizas en Cosas vivas (2018), de Munir Hachemi»
15h15-15h30: Pause
15h30-16h45: Session 3 | Precariedad y marginalidad migrante
· Estelle Amilien y Reine-Camille Mba Nguema (Université Grenoble Alpes), « L’œuvre de Lucía Asué Mbomío Rubio (Hija del camino et Tierra de la luz) ou la mise en abîme de la visibilisation des productions littéraires guinéoéquatoriennes contemporaines »
· Lirios Mayans (Université de Bretagne Occidentale), «Malvivir en territorio hostil: susurros y representaciones fantasmáticas de una alteridad inquietante en Crematorio y En la orilla de Rafael Chirbes»
· Laura Pache (Universidad Autónoma de Barcelona), «Corpografías de la precariedad: cuerpos, borramiento y resistencia en El buen padre (Nadia Hafid, 2020)»
Vendredi, 20 mars
9h00-10h15: Session 4 | Perspectivas decoloniales
· Laurence Mullaly (Université de Tours), «La estética oposicional de Gabriela Wiener y las alteridades migrantes»
· Armelle Assena (Université de Pau et des Pays de l’Adou), « Repenser l’identité à partir de l’« entre-deux » dans les œuvres de deux auteurs migrants : Junot Díaz et Inongo-vi-Makomè »
· Grégory Dubois (Université Sorbonne-Paris-Nord), « Utopie décoloniale : entre réalité et magie. Éclairage sur les altérités migrantes “invues” dans Tierra de la luz de Lucía Asué Mbomío Rubio »
10h15-10h30: Pause
10h30-11h45: Session 5| Otras estéticas de las alteridades migrantes
· Ximena Cervantes Englerth (Universität Bremen), «Representaciones híbridas de la negritud en Barcelona en “-¿A mí me consideras negro?-” (2023) de Fuad Ajibola Kareem»
· Laura Castillo Bel (Universidad Complutense de Madrid), «De la asimilación a la invención: la búsqueda de una lengua imperfecta en mòh de Minke Wang»
· Émilie Delafosse (Université de Lorraine), « Figures de l’altérité migrante dans les micro-récits espagnols inclus dans Huellas de la memoria. Antología de minificciones (Brevilla, 2024) »
11h45-12h30: Assemblée générale de l'association
12h30-14h00: Pause déjeuner
14h00-15h15: Session 6 | Dinámicas intergeneracionales y lazos familiares
· Zahra El Morabit Sghire (Universiteit Gent), «Narrar la ausencia: construcción del arquetipo paterno y dinámicas intergeneracionales en la trilogía de Najat El Hachmi»
· Caroline Mena (Université de Caen), « La fable de l’exil : réécriture du conte et altérité migrante dans Madre de leche y miel de Najat el Hachmi »
· Ibtissam Ouadi-Chouchane (Université de Strasbourg), « Dire la fracture, écrire la réparation : mémoire et agentivité dans Hija de inmigrantes de Safia El Aaddam »
15h15-16h15: Dialogue avec l'autrice Karima Ziali (Roxana Ilasca)
16h15-16h30: Clôture du colloque