Retrouver Barthes grâce au théâtre. Autour du Projet Barthes de Sylvain Maurice et Vincent Dissez (Bagnolet, France)

Le Projet BARTHES, de Sylvain Maurice, avec Vincent Dissez, fait revivre grâce au théâtre,

du 11 au 21 mars prochains, la pensée libre du grand critique et théoricien.

« J’ai écrit il y a plus de vingt ans des Mythologies, et ce qu’on me demande, ce sont toujours des mythologies. J’ai écrit Le Plaisir du texte, et ce que l’on me demande toujours, c’est de témoigner sur le plaisir du texte »… Le 2 décembre 1978, ouvrant son cours au Collège de France, Roland Barthes dénonce avec humour les clichés qui emprisonnent son œuvre et le condamneraient à se répéter jusqu’à la caricature. Avec le public qui se bouscule pour venir l’entendre, il prépare un projet d’évasion, évasion par l’écriture, nécessairement. Ce sera la préparation du roman.

Il ne sait pas, personne ne peut savoir, que le lundi 25 février 1980 une camionnette le renversera rue des Écoles non loin du même Collège de France, accident qui entraînera son décès le mois suivant.

Grâce à la patiente synthèse d’auditeurs devenus éditeurs, La Préparation du roman, somme de 700 pages parue vingt-quatre ans plus tard, est ainsi devenue pour nous « le dernier Barthes ». Il restait à retrouver, si possible, quelque chose de l’adresse de cette parole, de sa vie sonore, de son jaillissement, entre la netteté du projet et le plaisir de la digression, de l’humour, du dialogue avec l’auditeur… Ici prend place Le Projet Barthes de Sylvain Maurice et Vincent Dissez.

Servir le projet qu’avait Roland Barthes, c’est se placer dans la tension sensible entre un temps qu’on sait compté (une heure de spectacle, le second versant d’une vie…) et la liberté d’une pensée qui fait comme si elle avait la vie devant soi. « Plutôt qu’un cours théorique, on découvre un être fragile qui se laisse à parler de lui comme jamais », dit Sylvain Maurice. Le projet du Projet Barthes, c’est donc avant tout la découverte ou redécouverte d’une pensée dans son unité et sa vitalité, tout ensemble événement pour le théâtre et pour la pensée.

Dialogue de Sylvain Maurice avec Eric Marty

Eric Marty est écrivain et universitaire, professeur émérite à l'université Paris-Cité. Il est l'éditeur des Œuvres Complètes de Roland Barthes et l'auteur de Roland Barthes, le métier d'écrire (Seuil). Son dernier livre, Frédéric, est un roman paru aux éditions du Seuil en 2025.

Dialogue avec Tiphaine Samoyault et Mathieu Messager

Directrice d'études à l'EHESS depuis 2021, essayiste et critique, Tiphaine Samoyault a consacré à Roland Barthes une grande biographie intellectuelle en 2015. Elle est fondatrice et membre du comité de rédaction de la revue en ligne En attendant Nadeau et publie chaque semaine « le feuilleton littéraire » du Monde des Livres. Son dernier ouvrage, Toutes sortes de Misérables, paraît au Seuil en mars 2026.

Mathieu Messager est Maître de conférences à l'université de Nantes. Spécialiste de théorie littéraire et de Roland Barthes, il a publié deux ouvrages sur cet auteur (Roland Barthes, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 2019 ; Barthes/Quignard. L'idée de littérature au tournant du 21e siècle, Rennes, PUR, 2021). Il est le directeur de la revue en ligne Revue Roland Barthes et travaille depuis 3 ans à l'édition numérique des notes inédites de Roland Barthes conservées à la BnF (le projet « ArchiBarthes »).

Rencontre avec l'équipe artistique

Coanimé par Françoise Gomez, présidente de l'APTAR, et Cécilia Suzzoni, professeur honoraire des classes préparatoires du Lycée Henri IV.

