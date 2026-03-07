The Senses of Sensible Processes (webinaire)

De la part de Jacques Fontanille et Tiziana Migliore

Chères et chers collègues, doctorant.e.s, étudiant.e.s,

Nous sommes heureuses et heureux de vous convier à la première séance du webinaire The Senses of Sensible Processes, faisant partie des séminaires doctoraux du CISS (Centro Internazionale di Scienze Semiotiche de l’Université d’Urbino), sous les auspices de l’IASS-AIS (International Association for Semiotic Studies).

QUAND : MARDI 17 MARS à 17h30 (heure de Paris)

OÙ : en ligne

https://uniurb-it.zoom.us/j/81153956232?pwd=vRNsh8qFSVkpxCdNcfujaKm2dUXFWv.1

ID riunione: 811 5395 6232

Codice d’accesso: 823878

La séance se déroulera en français et en anglais (langues officielles de l’IASS).

Le pdf joint comporte un QR pour l’accès à la réunion en ligne.

Au plaisir de vous y retrouver,

Amicalement,

Valeria De Luca