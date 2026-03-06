Vitalité des mers et des océans. Les humanités bleues à la convergence entre cultures littéraires et sciences du vivant (Montpellier)
Cette journée d’études se propose d’entrecroiser les savoirs scientifiques, les représentations esthétiques (littératures et arts) et les questionnements philosophiques sur l’évolution des milieux marins et océaniques en proie au dérèglement climatique croissant, mais aussi porteurs de résilience et de vitalité intrinsèque. Les résonances entre l’analyse du milieu et de ses évolutions avec le traitement que l’ensemble des arts proposent de ces métamorphoses nous ouvrira des pistes de réflexion fécondes.
Vitalité des mers et des océans :
les humanités bleues à la convergence entre cultures littéraires et sciences du vivant
Journée d’études
Université de Montpellier Paul-Valéry, site de Saint Charles
jeudi 2 avril 2026 9h-18h, salle Kouros en présentiel et en ligne sur youtube
consulter le site https://tepcare.hypotheses.org/vitalite-des-mers-et-des-oceans
Responsables scientifiques :
Angela Biancofiore (ReSO, UMPV), Marie-Christine Munoz-Lévi (ReSO, UMPV), Valérie Morisson (EMMA, UMPV), Constance Pompié (EMMA, UMPV)
9h Présentation par les organisatrices
Modératrices : Valérie Morisson, MCF EMMA, UMPV et Angela Biancofiore (PU, ReSO, UMPV)
9h20 Mascha Canaux, doctorante en études anglophones, 3L.AM, Université d’Angers
Imaginaires de la biodiversité marine des enfants du littoral
9h40 Sylvain Pioch, MCF géographie, UMPV, Valérie Boudier, Professeure en Histoire de l’art, Université de Lille, Juliette Charigny, artiste et doctorante,
Dialogue entre l'art de la sculpture et l'ingénierie écologique pour la restauration des mers: protéger la biodiversité par l'émerveillement d'une œuvre d'art
10h10 Juliette Bessette, chercheuse en études visuelles et humanités environnementales, Université de Lausanne, CRAL (CNRS-EHESS),
Immerger ses yeux. Une approche des êtres vivants marins par les arts visuels au sein des humanités bleues
10h30 discussion
Pause 10h50
11h Table ronde : Les sciences et les arts en dialogue pour renforcer les politiques de biodiversité marine
modérateur : Clément Barniaudy, MCF géographie, LIRDEF, Université de Montpellier
Hervé Magnin, directeur délégué du Parc naturel marin du Golfe du Lion, Office Français de la Biodiversité,
Une gouvernance au service de la gestion et une indispensable adhésion des usagers et du public
Laurent Germain, Coordinateur des politiques de conservation de la biodiversité, Office Français de la Biodiversité,
Les actions de l’OFB pour intégrer le medium artistique/littéraire dans les politiques biodiversité : bilan et perspectives
Emmanuelle Becquemin, artiste, écrivaine,
Laisse-moi te dire la merstalgie. Une lettre-fiction née d’une résidence au Parc marin du Golfe du Lion
Discussion
12h30 Repas
Modératrice : Marie-Christine Munoz-Lévi
14h Marie-Pierre Ramouche, MCF études hispanophones – cinéma, CRESEM, Université de Perpignan,
Regard bioculturel sur le pacifique chilien dans Isla del rey et mi último kajef de Mati Barvo et Anita Contreras
14h20 Geoffroy Guillemot, MCF HDR Chimie, Sorbonne Université (SU), Benoit Fleury, MCF HDR Chimie (SU) et Natacha Krins, MCF Chimie SU,
Chimie et Littérature: regards croisés sur l’Océan. Humanités Bleues: l’apport d’un enseignement transdisciplinaire en Licence de Chimie
14h50 Vittorio Valentino, Enseignant chercheur, Université de La Manouba, Tunis,
Perception de la dégradation du milieu marin méditerranéen : confluence entre littérature et réalité
Discussion
Pause
15h40 Table ronde : La littérature au prisme des humanités bleues : entre mondes imaginaires et engagement social
Modératrice : Nathalie Sagnes-Alem, PU, ReSO, UMPV
15h40 Rebecca Degregori, Doctorante en études italiennes, ReSO, UMPV,
« Non uccidete il mare » : poétiques italiennes du care marin chez Caproni, Conte et De Luca
15h50 Sorenza Blanc, Doctorante en études italiennes, ReSO, UMPV,
À la lisière entre monde humain et monde marin : le roman Sirene de Laura Pugno bouleverse nos imaginaires
16h Constance Pompié, Docteure en études anglophones, EMMA, UMPV,
Hydrocommonalité, tatouages et sirènes: l'écopoétique bleue dans The Electric Michelangelo de Sarah Hall
16h10 Angela Biancofiore, Professeure en études italiennes, ReSO, UMPV,
« La mer espace de dialogue et de paix: vers de nouvelles solidarités socio-écologiques
16h20 Annette Vernazobres, Doctorante, CSLF, Université Paris Nanterre, enseignante et artiste,
La littérature de jeunesse comme médium de sensibilisation aux humanités bleues : lecture publique, projection des illustrations et présentation du récit : "Rigolote salamandre du Mexique : l'axolotl"
Discussion
17h Marie-Christine Munoz Lévi, MCF études anglophones, ReSO, UMPV, Valérie Morisson, MCF études anglophones, EMMA, UMPV, Angela Biancofiore, PU, ReSO, UMPV, Présentation de l’Exposition de Posters des étudiants et des artistes dans le jardin d’hiver à Saint Charles
Licence d’italien LEA et LLCER, Master LLCER études anglophones, Master Histoire de l’art
Conclusion de la journée