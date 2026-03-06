Vitalité des mers et des océans. Les humanités bleues à la convergence entre cultures littéraires et sciences du vivant (Montpellier)

Cette journée d’études se propose d’entrecroiser les savoirs scientifiques, les représentations esthétiques (littératures et arts) et les questionnements philosophiques sur l’évolution des milieux marins et océaniques en proie au dérèglement climatique croissant, mais aussi porteurs de résilience et de vitalité intrinsèque. Les résonances entre l’analyse du milieu et de ses évolutions avec le traitement que l’ensemble des arts proposent de ces métamorphoses nous ouvrira des pistes de réflexion fécondes.

Programme

Vitalité des mers et des océans :

les humanités bleues à la convergence entre cultures littéraires et sciences du vivant

Journée d’études

Université de Montpellier Paul-Valéry, site de Saint Charles

jeudi 2 avril 2026 9h-18h, salle Kouros en présentiel et en ligne sur youtube

consulter le site https://tepcare.hypotheses.org/vitalite-des-mers-et-des-oceans

entrée libre et inscriptions: tepcare@gmail.com

Responsables scientifiques :

Angela Biancofiore (ReSO, UMPV), Marie-Christine Munoz-Lévi (ReSO, UMPV), Valérie Morisson (EMMA, UMPV), Constance Pompié (EMMA, UMPV)

9h Présentation par les organisatrices

Modératrices : Valérie Morisson, MCF EMMA, UMPV et Angela Biancofiore (PU, ReSO, UMPV)

9h20 Mascha Canaux, doctorante en études anglophones, 3L.AM, Université d’Angers

Imaginaires de la biodiversité marine des enfants du littoral

9h40 Sylvain Pioch, MCF géographie, UMPV, Valérie Boudier, Professeure en Histoire de l’art, Université de Lille, Juliette Charigny, artiste et doctorante,

Dialogue entre l'art de la sculpture et l'ingénierie écologique pour la restauration des mers: protéger la biodiversité par l'émerveillement d'une œuvre d'art

10h10 Juliette Bessette, chercheuse en études visuelles et humanités environnementales, Université de Lausanne, CRAL (CNRS-EHESS),

Immerger ses yeux. Une approche des êtres vivants marins par les arts visuels au sein des humanités bleues

10h30 discussion

Pause 10h50

11h Table ronde : Les sciences et les arts en dialogue pour renforcer les politiques de biodiversité marine

modérateur : Clément Barniaudy, MCF géographie, LIRDEF, Université de Montpellier

Hervé Magnin, directeur délégué du Parc naturel marin du Golfe du Lion, Office Français de la Biodiversité,

Une gouvernance au service de la gestion et une indispensable adhésion des usagers et du public

Laurent Germain, Coordinateur des politiques de conservation de la biodiversité, Office Français de la Biodiversité,

Les actions de l’OFB pour intégrer le medium artistique/littéraire dans les politiques biodiversité : bilan et perspectives

Emmanuelle Becquemin, artiste, écrivaine,

Laisse-moi te dire la merstalgie. Une lettre-fiction née d’une résidence au Parc marin du Golfe du Lion

Discussion

12h30 Repas

Modératrice : Marie-Christine Munoz-Lévi

14h Marie-Pierre Ramouche, MCF études hispanophones – cinéma, CRESEM, Université de Perpignan,

Regard bioculturel sur le pacifique chilien dans Isla del rey et mi último kajef de Mati Barvo et Anita Contreras

14h20 Geoffroy Guillemot, MCF HDR Chimie, Sorbonne Université (SU), Benoit Fleury, MCF HDR Chimie (SU) et Natacha Krins, MCF Chimie SU,

Chimie et Littérature: regards croisés sur l’Océan. Humanités Bleues: l’apport d’un enseignement transdisciplinaire en Licence de Chimie

14h50 Vittorio Valentino, Enseignant chercheur, Université de La Manouba, Tunis,

Perception de la dégradation du milieu marin méditerranéen : confluence entre littérature et réalité

Discussion

Pause

15h40 Table ronde : La littérature au prisme des humanités bleues : entre mondes imaginaires et engagement social

Modératrice : Nathalie Sagnes-Alem, PU, ReSO, UMPV

15h40 Rebecca Degregori, Doctorante en études italiennes, ReSO, UMPV,

« Non uccidete il mare » : poétiques italiennes du care marin chez Caproni, Conte et De Luca

15h50 Sorenza Blanc, Doctorante en études italiennes, ReSO, UMPV,

À la lisière entre monde humain et monde marin : le roman Sirene de Laura Pugno bouleverse nos imaginaires

16h Constance Pompié, Docteure en études anglophones, EMMA, UMPV,

Hydrocommonalité, tatouages et sirènes: l'écopoétique bleue dans The Electric Michelangelo de Sarah Hall

16h10 Angela Biancofiore, Professeure en études italiennes, ReSO, UMPV,

« La mer espace de dialogue et de paix: vers de nouvelles solidarités socio-écologiques

16h20 Annette Vernazobres, Doctorante, CSLF, Université Paris Nanterre, enseignante et artiste,

La littérature de jeunesse comme médium de sensibilisation aux humanités bleues : lecture publique, projection des illustrations et présentation du récit : "Rigolote salamandre du Mexique : l'axolotl"

Discussion

17h Marie-Christine Munoz Lévi, MCF études anglophones, ReSO, UMPV, Valérie Morisson, MCF études anglophones, EMMA, UMPV, Angela Biancofiore, PU, ReSO, UMPV, Présentation de l’Exposition de Posters des étudiants et des artistes dans le jardin d’hiver à Saint Charles

Licence d’italien LEA et LLCER, Master LLCER études anglophones, Master Histoire de l’art

Conclusion de la journée