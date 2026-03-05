Séance n° 2 du séminaire Microlectures : Pierre Vinclair commente Nicolas Pesquès (ENS Ulm & en ligne)

Séminaire Microlectures du groupe CHAT



Séance 2 : vendredi 20 mars, 17h-19h, ENS Ulm, salle Celan



Invité : Pierre Vinclair

CHAT (Critique heuristique d'analyse textuelle) est un groupe de jeunes chercheuses et chercheurs qui a pour objectif d'entreprendre un travail collectif de longue haleine sur les pratiques du commentaire de texte et de la lecture dite close reading avec, à la clef, des communications et des publications communes.

Dans ce cadre, le groupe a lancé un séminaire dédié au commentaire de texte intitulé "Microlectures", qui se tiendra ce semestre à l'ENS Ulm et à distance.

Le séminaire prend la forme suivante : une chercheuse ou un chercheur, jeune ou confirmé.e, est invité.e à venir commenter en public (pendant une heure à peu près) un court texte de son choix, tout en présentant clairement sa démarche herméneutique. Le groupe s'engage, de son côté, à travailler en amont sur le texte choisi par l'intervenant.e afin de mener, dans la deuxième heure du séminaire, un entretien serré avec ce lecteur "professionnel" - puis de laisser la parole au public.

Pierre Vinclair est l'invité de cette deuxième séance : il commentera un passage de Nicolas Pesquès, que l'on peut télécharger en cliquant ici ou sur le lien plus bas, sous "Document joint(s)"

Cette séance aura lieu le vendredi 20 mars, de 17h à 19h.

Lien pour suivre la séance à distance : https://webinaire.sorbonne-universite.fr/rooms/bpj-oft-qct-iqw/join