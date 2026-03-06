La constitution d'un "imaginaire environnemental"
Colloque « jeunes chercheurs et jeunes chercheuses »
La constitution d’un « imaginaire environnemental »
Responsable : Sophie Guermès (IUF/UBO-CECJI)
—
Jeudi 2 avril 2026
UBO, Faculté des Lettres Victor Segalen, 20 rue Duquesne, 29200 Brest
Salle C219 (2e étage)
9h45 Sophie Guermès
Présentation du projet et mots de bienvenue
10h00-10h30 Gökçe Ergenekon (Université Paris I)
« Dans les ravines sinueuses des immenses villes ». Faune et flore urbaines en poésie à partir de Baudelaire
10h45-11h15 Mathieu Hilfiger (Université de Strasbourg)
La pastorale crépusculaire d’Yves Bonnefoy : mémoire du perdu et écologie du regard
Pause
11h45-12h15 Caroline Payen (Sorbonne Université)
Le carnet de poète : une forme d’écriture environnementale
12h30-13h00 Claire Hendrickx (UBO-CECJI)
La question de l’hybridation dans Les Furtifs d’Alain Damasio
Déjeuner à 13h15
14h45-15h15 Kaya Paris (Lycée Chateaubriand, Rennes)
Jean Giono : cosmogonie et imaginaire environnemental. De la terre au large, la poétique du vivant
15h30-16h00 Fabio Berlanda (Université Roma Tre)
Le « latin du poète » : oiseaux et imaginaire environnemental chez Jacques Réda
Pause
16h15-16h45 Anne-Aël Ropars (UBO-CECJI/Lycée Bellevue, Le Mans)
« Mes forêts racontent une histoire » : la langue des arbres par Hélène Dorion
17h00-17h30 Siméon Lerouge (UBO-CECJI)
Country writing : nature contrainte, écriture sous contrainte
18h30-20h00 Sophie Guermès (IUF/UBO-CECJI) en dialogue avec Hervé Ferrière (UBO-CFV) sur les Phares en littérature (Presses universitaires de Rennes, 2024)
Rendez-vous maritimes, Auditorium des Capucins, 25 rue de Pontaniou, 29200 Brest
Vendredi 3 avril 2026
UBO, Faculté des Lettres Victor Segalen, 20 rue Duquesne, 29200 Brest
Salle C219 (2e étage)
10h00-10h30 Guochuan Zhang (Inalco/CECJI)
L’imaginaire environnemental dans la poésie de François Cheng : entre héritage chinois et inspiration occidentale
10h45-11h15 Malo Le Quéau (UBO-CECJI)
L’imaginaire contre l’environnement : deux poèmes de Thibet (Victor Segalen)
11h30-12h00 Manon Mazurais (UBO-CECJI)
Le « regard marin » de Paul Valéry
Déjeuner
Clôture du colloque