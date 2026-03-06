Colloque « jeunes chercheurs et jeunes chercheuses »

La constitution d’un « imaginaire environnemental »

Responsable : Sophie Guermès (IUF/UBO-CECJI)

—

Programme

Jeudi 2 avril 2026

UBO, Faculté des Lettres Victor Segalen, 20 rue Duquesne, 29200 Brest

Salle C219 (2e étage)

9h45 Sophie Guermès

Présentation du projet et mots de bienvenue

10h00-10h30 Gökçe Ergenekon (Université Paris I)

« Dans les ravines sinueuses des immenses villes ». Faune et flore urbaines en poésie à partir de Baudelaire

10h45-11h15 Mathieu Hilfiger (Université de Strasbourg)

La pastorale crépusculaire d’Yves Bonnefoy : mémoire du perdu et écologie du regard

Pause

11h45-12h15 Caroline Payen (Sorbonne Université)

Le carnet de poète : une forme d’écriture environnementale

12h30-13h00 Claire Hendrickx (UBO-CECJI)

La question de l’hybridation dans Les Furtifs d’Alain Damasio

Déjeuner à 13h15

14h45-15h15 Kaya Paris (Lycée Chateaubriand, Rennes)

Jean Giono : cosmogonie et imaginaire environnemental. De la terre au large, la poétique du vivant

15h30-16h00 Fabio Berlanda (Université Roma Tre)

Le « latin du poète » : oiseaux et imaginaire environnemental chez Jacques Réda

Pause

16h15-16h45 Anne-Aël Ropars (UBO-CECJI/Lycée Bellevue, Le Mans)

« Mes forêts racontent une histoire » : la langue des arbres par Hélène Dorion

17h00-17h30 Siméon Lerouge (UBO-CECJI)

Country writing : nature contrainte, écriture sous contrainte

18h30-20h00 Sophie Guermès (IUF/UBO-CECJI) en dialogue avec Hervé Ferrière (UBO-CFV) sur les Phares en littérature (Presses universitaires de Rennes, 2024)

Rendez-vous maritimes, Auditorium des Capucins, 25 rue de Pontaniou, 29200 Brest

Vendredi 3 avril 2026

UBO, Faculté des Lettres Victor Segalen, 20 rue Duquesne, 29200 Brest

Salle C219 (2e étage)

10h00-10h30 Guochuan Zhang (Inalco/CECJI)

L’imaginaire environnemental dans la poésie de François Cheng : entre héritage chinois et inspiration occidentale

10h45-11h15 Malo Le Quéau (UBO-CECJI)

L’imaginaire contre l’environnement : deux poèmes de Thibet (Victor Segalen)

11h30-12h00 Manon Mazurais (UBO-CECJI)

Le « regard marin » de Paul Valéry

Déjeuner

Clôture du colloque