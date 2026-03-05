Paysages perturbés (MRSH Caen)

Ce colloque explore les façons dont la littérature réagit, dans ses espaces imaginaires, aux paysages perturbés, détruits et transformés. Notre objectif est d'étudier les représentations littéraires de ces paysages dans toute leur diversité culturelle, historique, politique et esthétique et de mettre en évidence leur fonction dans le contexte des bouleversements sociaux, écologiques et psychologiques. Une attention particulière sera accordée à l'analyse des effets de la destruction de l'environnement et du changement climatique sur la littérature et l'imaginaire collectif. Différents contextes historiques seront pris en compte, tout comme les perspectives contemporaines qui abordent, entre autres, les questions de l'anthropocène, les points de vue posthumains ou la littérature écocritique.

Le programme rassemble les interventions de spécialistes en littérature comparée et en géographie littéraire venant de France et des pays germanophones, dont les analyses portent sur des paysages fluviaux, urbains ou alpins, ou encore des paysages transformés par l'irradiation (après Tchernobyl et Fukushima).

Une lecture-débat avec l'écrivaine Lucie Taïeb autour de son ouvrage La mer intérieure. En quête d'un paysage effacé (2024) aura lieu le 18 mars à 17h30 h.

