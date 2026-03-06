"Aménager l'urgence d'exister en poésie - un parcours en recherche-création". Conf. de Stephane Martelly (UPEC-Campus Boulle, Créteil)

Dans le cadre du séminaire « L’Empire comme communauté imaginée », l'EUR FRAPP accueille

Stéphane Martelly de l'Université de Sherbrooke

pour une conférence intitulée

Aménager l'urgence d'exister en poésie - un parcours en recherche-création

Stéphane Martelly, née à Port-au-Prince, est une écrivaine, peintre et chercheure. Autrice de plusieurs ouvrages de poésie, d’essais et de livres illustrés, elle mène un travail important en recherche-création, notamment autour des questions de féminité, de marginalité et des littératures caribéennes. Elle expose aussi ses œuvres visuelles et dirige des projets artistiques et collectifs, dont Urgences d’exister au Centre des Arts de Banff en 2025. Spécialiste de l’histoire orale, elle est membre du Centre d’Histoire Orale et de Récits Numérisés de l’Université Concordia et intervient au Canada et à l’international. Elle a également fondé la collection MARTIALES aux Éditions du Remue-Ménage, dédiée à l’écriture des femmes noires. Professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke, elle co-dirige le laboratoire de recherche transculturel VersUS depuis 2021. Son livre Mourir est beau (2025), issu d’un projet sur les poètes afrodescendants des Amériques, est finaliste du Prix du Gouverneur général du Canada en poésie.

Cette conférence se déroule dans le cadre du séminaire annuel "L'empire comme communauté imaginée" proposé par Yolaine Parisot (LIS, UPEC) à destination des étudiant.es des Masters FRAPP.

Cette conférence, comme le séminaire, s'adresse à toute personne inscrite en Master, Doctorat ou intéressée par ces thématiques.

Entrée libre sans inscription.

Informations pratiques :

Lundi 9 mars

15h-17h

Créteil, Faculté de droit

Bâtiment A, Salle A-214

Métro : L8, Station Créteil L'échat

Contact : scol.eur.frapp@u-pec.fr