Littératures comparées et théories extra-occidentales (MSH Clemont-Ferrand & en ligne)

La journée d’études des doctorant·e·s de la Société française de Littérature générale et comparée (SFLGC), intitulée « Littératures comparées et théories extra-occidentales », se tiendra le 13 mars 2026 à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand. Cette journée réunira de jeunes chercheur·e·s en littérature comparée autour des théories littéraires extra-occidentaux. Elle propose de réfléchir à la manière dont ces approches peuvent enrichir et renouveler les outils de la littérature comparée. Elle offrira également un espace d’échange sur la transmission, la circulation ainsi que l’usage des idées et des concepts critiques issus de ces littératures. Elle se clôturera par une table ronde.

Les personnes souhaitant suivre la journée à distance peuvent écrire à l’adresse suivante afin de recevoir le lien de connexion : atelierdocto@sflgc.org

La journée d'études sera suivie, pour les personnes intéressées, par une séance spéciale de « Littératures en partage » consacrée aux lauréates des Prix de thèse et Prix d’Honneur 2025 de la SFLGC, accessible en ligne de 17h30-19h.