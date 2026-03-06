La presse régionale au XIXe siècle – une spécificité littéraire et culturelle ? (Amiens & en ligne)

Si le travail sur la presse nationale pendant le long xixe siècle a constitué un facteur important de renouvellement de l’histoire littéraire française depuis trente ans, les littéraires se sont très peu intéressés à la presse régionale pendant cette période, bien qu’elle constitue un corpus tout aussi volumineux et qu’elle joue un rôle capital dans l’histoire médiatique du pays. Dans la lignée des travaux récents de poétique de la presse, cette journée vise notamment à interroger la dialectique qui relie presses nationale et régionale pendant cette période et à dégager d’éventuelles spécificités de cette dernière. Dans cette perspective, on s’interrogera notamment sur la définition même de cette presse, sur ses spécificités énonciatives, sur le lien particulier qu’elle construit avec son lectorat ou encore sur la manière dont elle (dé)construit des identités et cultures régionales.

—

« La presse régionale au XIXe siècle – une spécificité littéraire et culturelle ? »

Journée d’études – 19 mars 2026 – Université de Picardie Jules Verne, Amiens, Campus citadelle, salle F 113

9h30 – Mot d’accueil par Christian Michel, directeur-adjoint du CERCLL – Introduction par Loïc Le Sayec

Session 1 – Approches des singularités d’un support méconnu

Présidence : Christophe Reffait

9H45 – Nathalie Fabry (bnf) – « Comment chercher des morceaux littéraires (inédits ?) dans la presse locale ancienne numérisée »

10h15 – Guillaume Cousin (Université d’Artois) – "La littérature dans un journal du Pas-de-Calais au début de la monarchie de Juillet : Le Mémorial artésien de Saint-Omer".

10h45 – Yoan Vérilhac (Université de Nîmes) – « Est-ce dans la presse de province que les enfants sont mangés par les animaux ? »

11h15 Courte pause

Session 2 – Le concept de « presse locale » à l’épreuve

Présidence : Jérémy Naïm

11h30 – Nicolas Bianchi (Université Toulouse Jean Jaurès) – « Une presse régionale sur le front ? Sur quelques journaux de tranchées régionalistes ».

12h – Philippe Ethuin (ULCO) : « Le phonographe, objet de “technique-fiction” dans la presse départementale des Hauts-de-France (1877-1889). Entre production locale et circulation médiatique nationale ».

12h30 – Déjeuner

Session 3 – La construction de l’identité régionale dans et par la presse

Présidence : Loïc Le Sayec

14h30 – Arnaud Dhermy (Bnf/PSL) : « Des patrimoines aux couleurs du journalisme dans les petites revues de patrimoine »

15h – Laurent Le Gall (Université Bretagne occidentale, Brest) : Vitrines du folklorisme : la presse régionale et la maïeutique du local

15h30 – courte pause

15h45 – Erwan Hupel (CELTIC-BLM, Université Rennes 2) – « L'invention du feuilleton en langue bretonne : histoires d’un syncrétisme »

16h15 – Restitution par des étudiant.e.s de la licence Humanités de Beauvais de leurs travaux d’initiation à la recherche sur les feuilletons dans la presse régionale