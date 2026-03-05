Women martyrs in Action (Lausanne)

Le 2 avril se tient sur le campus de l'Université de Lausanne une journée de recherche-création Women martyrs in Action organisée par Susanna Scavello, en partenariat avec le Centre d'Études théâtrales.

Cette journée est consacrée à la présentation du dernier volet expérimental de Women Martys in Action (2024-2026), un projet de recherche-création porté par Susanna Scavello à l’Unil, soutenu par le FNS, la plateforme PlaGe et le CET, qui engage la participation active du secteur créatif.

La recherche a pour but de redécouvrir sur les plateaux contemporains des héroïnes médiévales saintes et martyres, Barbe et Agnès, et les chefs-d’œuvre dramatiques qui les célèbrent (XIVe-XVe s.). La performance présentée, nourrie par des actions de recherche-création menées en cadre pédagogique à l’Unil et à ArTeC/Université Paris Nanterre, est issue d’un processus d’adaptation des extraits du Mystère de sainte Barbe en cinq journées (XVe s.) en langue moderne et d’un terrain de recherche avec quatre comedien.e.s et un compositeur à partir de ce matériel inédit (travaillé en moyen français et en traduction).

Comment ce théâtre prémoderne pose des défis à la création contemporaine et parle à et de notre temps ?

Les spectateur.ice.s seront invité.es à participer à un bord-plateau avec l’équipe du projet (Susanna Scavello et les artistes Angèle Arnaud, Jules Benveniste, Paul Goutmann, Violetta Latte et Mathilde Morel).

Le spectacle (19h) sera précédé d’un espace de discussion (15h-18h) où des chercheur.euse.s et des artistes se confronterons sur la valeur euristique et émancipatrice d’une rencontre entre documents médiévaux et de la première modernité et création vivante, dans leurs pratiques artistiques et de recherche en cours.

Participant.e.s aux tables rondes : Maudie Causset-Cheneau, Leticia Ding, Gabrielle Grandcamp, Viviane Geneste, Nicolas Guillemin, Tiphaine Karsenti, Clovis Maillet, Léa Rivière, Thibaud Ruelland, Susanna Scavello, Clotilde Thouret.

Plus d'informations sur l’Agenda de l'UniL et sur le site de la Grange.

—

(Illustr. : © Django Burdeau)