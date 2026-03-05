Recherches nouvelles en littérature menées à l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve (Univ. Paris 8, Saint-Denis)

Recherches nouvelles en littérature menées à l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve

24 mars, 14h-16h



Ralph Dekoninck: Pour une éconologie. Mont(r)er/démont(r)er les images

Marta Sabado Novau: Le moment autothéorique : de la marge au centre ?

Corentin Lahouste: Antoine Boute et la littérature en régime biohardcore

Evénement organisé par Yves Citton dans le cadre du master MLCC / IUF.