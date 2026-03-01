Un printemps avec Marguerite Duras (en ligne)

« UN PRINTEMPS AVEC MARGUERITE DURAS »

Cafés littéraires virtuels

Société Internationale Marguerite Duras

Avant-programme

(RDV une fois par mois, le mardi de 18 à 19h)

À l’occasion du trentième anniversaire de la disparition de Marguerite Duras, la Société Internationale Marguerite Duras (SIMD) vous invite à participer, de mars à juin 2026, à une série d’événements en ligne, dont un café littéraire en ligne mensuel.

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer à ces cafés littéraires, les modalités d’inscription ainsi que les dates définitives seront précisées au plus tard une semaine avant l’événement sur les réseaux sociaux de la SIMD (Facebook et LinkedIn). Un formulaire d’inscription sera mis en ligne et un lien de connexion (Google Meet) sera par la suite envoyé par mail.

Mardi 17 mars : “Marguerite Duras et le/la politique”

Rencontre avec Victor Laby (doctorant à l’EHESS, rédacteur en chef de la revue Commune) à l'occasion de la parution de son ouvrage Marguerite Duras, femme politique (Éditions de l'Observatoire, 2026).

Mardi 14 avril : "Duras, féministe ?"

Présentation du nouveau numéro des Cahiers Marguerite Duras (revue scientifique à l’initiative de la SIMD, publiée avec le soutien du laboratoire ALITHILA de l’Université de Lille). Soirée en présence d’Anne Cousseau (professeure à l’Université de Lorraine, auteure de Poétique de l’enfance chez Marguerite Duras, Droz, 1999, et coordinatrice du dossier « Duras féministe ? ») et Christophe Meurée (coordinateur scientifique aux Archives & Musée de la Littérature de Bruxelles, Président de la Société Internationale Marguerite Duras, codirecteur des Cahiers Marguerite Duras et co-coordinateur du numéro précédent sur « Une première Duras »).

Mardi 26 mai : "Marguerite Duras et Yann Andréa"

Soirée coanimée avec Joëlle Pagès-Pindon, auteure de Marguerite Duras. L’écriture illimitée (Ellipses, 2012), contributrice des tomes III et IV des Œuvres complètes de Duras dans la Pléiade, et ayant publié aux Éditions Gallimard deux inédits de Marguerite Duras : Le Livre dit. Entretiens de "Duras filme" et Lettres retrouvées (1969-1989) de Marguerite Duras à Michelle Porte.

Mardi 9 juin : “Lire et relire Duras à la lumière du trauma”

Présentation du nouveau numéro de la “Série Marguerite Duras” et discussion avec Sylvie Loignon, professeure à l'Université de Pau, directrice de la "Série Marguerite Duras" de La Revue des Lettres modernes chez Minard-Garnier, auteure de Le Regard dans l’œuvre de Marguerite Duras, Circulez, ‘y a rien à voir ! (L’Harmattan, 2001), et Marguerite Duras (L’Harmattan, 2003).

—

Les rencontres seront animées par Laurent Camerini, vice-président de la SIMD (en charge de la communication), membre associé Thalim (URM 7172 - Université Paris Sorbonne), auteur de La judéité dans l’œuvre de Marguerite Duras, un imaginaire entre éthique et poétique (Classiques Garnier, 2015) et de Marguerite Duras et les Amériques (actes du colloque international de Buenos Aires publiés aux Lettres Modernes Minard, 2022).