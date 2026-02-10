Victor Laby, Marguerite Duras, femme politique

Dans quel camp écrivait Duras ? Résistante, communiste, gauchiste, mitterrandienne... mais aussi réactionnaire, féministe, anti-féministe selon ses détracteurs. Marguerite Duras défie toutes les catégories politiques. Etait-elle de gauche, d'extrême gauche, de droite ? Cette question, qui traverse son oeuvre et sa vie, révèle la complexité d'un engagement qui ne se laisse enfermer dans aucune étiquette.

De son adhésion au PCF dans l'après-guerre à ses prises de position sur Mai 68, de ses écrits sur la question algérienne à son ralliement au mitterrandisme, Victor Laby retrace le parcours politique insaisissable de l'auteure du Barrage contre le Pacifique. Loin des caricatures qui en font tantôt une trublion destructrice, tantôt une opportuniste, cette biographie intellectuelle révèle comment Duras a constamment réinventé le réel pour mieux le dénoncer, préférant la subjectivité du témoignage aux romans à thèse.

Comment comprendre une femme qui peut être à la fois révolutionnaire et conservatrice, progressiste et nostalgique ?

S'appuyant sur une analyse inédite de la presse du XXe siècle et sur la redécouverte du tout premier texte publié par Duras, cette enquête explore les liens entre écriture et engagement, et pose une question essentielle : qu'a signifié, pour Marguerite Duras, écrire contre et écrire avec le monde ?

Diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et éditeur (Éditions des Lumières), Victor Laby est également le rédacteur en chef de la revue Commune.