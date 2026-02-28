Colloque international de la recherche émergente sur la liberté d'expression de la Chaire Colibex (CNRS/FRQ, Québec)
JEUDI 19 MARS 2026
8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
8h50 MOT D’OUVERTURE, Alexandre Stylios, doyen, Faculté de droit de l’Université Laval
8h55 PRÉSENTATION DE LA CHAIRE : Pierre Rainville, Université Laval et Julie-Anne Godin-Laverdière, coordonnatrice de la Chaire Colibex
9h00 ART, POLITIQUE ET CENSURES
Présidente de séance : Mathilde Barraband, Université du Québec à Trois-Rivières
ENTRE CONTRAINTE ET RÉSISTANCE : LA TRADUCTION LITTÉRAIRE FACE À LA CENSURE EN IRAN POSTRÉVOLUTIONNAIRE. Conférencière : Arezou Dadvar, postdoctorante, Sorbonne Université
MICHEL MARTELLY ET LILIANE PIERRE-PAUL : POUVOIR, PAROLE ET TRANSGRESSION DANS LA CULTURE HAÏTIENNE. Conférencière : Jeanie Bogart, doctorante, Université du Québec à Trois-Rivières
ART, AUTORITÉ ET DISPOSITIFS DE CONTRÔLE : RECONFIGURATIONS CONTEMPORAINES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN TURQUIE. Conférencier : Alihan Mestci, postdoctorant, Université de Strasbourg
11h00 DROIT ET LIBERTÉ DE CRÉATION
Président de séance : Pierre Rainville, Université Laval
ENTRE LA LIBERTÉ ARTISTIQUE ET LA LIBERTÉ RELIGIEUSE : LE LITIGE JUDICIAIRE AUTOUR DE LA PIÈCE « L’ÉVANGILE SELON JÉSUS, REINE DU CIEL AU BRÉSIL ». Conférencier : Rodolfo Godoi, doctorant, Université de Brasília
LES FRONTIÈRES DE L'INFRACTION DE PÉDOPORNOGRAPHIE EN MATIÈRE ARTISTIQUE : REGARDS CROISÉS ENTRE LES DROITS FRANÇAIS ET QUÉBÉCOIS. Conférencière : Gaëlle Sweeney, étudiante à la maîtrise, Université Laval et Université Toulouse Capitole 1
OBSCÉNITÉ ET SEXUALITÉ FÉMININE. Conférencière : Emmanuelle Croisetière, étudiante à la maîtrise, Université du Québec à Trois-Rivières
12h30 DÎNER
13h30 LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS LES INSTITUTIONS
Présidente de séance : Maryse Potvin, Université du Québec à Montréal
LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE SOUS CONTRAINTE : ENTRE AUTONOMIE SCIENTIFIQUE ET IMPÉRATIFS ORGANISATIONNELS. Conférencier : Félix Nantel, doctorant, Université Laval
L’IMPACT DES ÉVALUATIONS ÉTHIQUES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES SUR LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE DES CHERCHEURS EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION. Conférencière : Mathilde Senécal, doctorante, Université de Montréal
PARLER OU SE TAIRE ? LES CONTRAINTES À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DES CADRES DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES ALGÉRIENNES. Conférencière : Sabrina Idjouadiene, postdoctorante, Université d’Évry Val-d’Essonne, Paris-Saclay et UAMB.
15h00 PAUSE
15h30 L’ÉTAT ET LA RELIGION
Présidente de séance : Solange Lefebvre, Université de Montréal
LA NOUVELLE LAÏCITÉ SCOLAIRE REMET-ELLE EN CAUSE LA LIBRE EXPRESSION RELIGIEUSE ? Conférencier : Thibaut Héry, doctorant, ED-CS (LIS), UPEC
LE RELIGIEUX DANS LE PROCESSUS DE (RE)DÉMOCRATISATION EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE : ENTRE DÉFENSE ET RÉDUCTION DES LIBERTÉS D’EXPRESSION. Conférencier : Alain Kodjoakou, doctorant, ICP-Paris et IHEID-Genève
LE POUVOIR D’AIDER : ENTRE FORMALISATIONS DES RAPPORTS RELIGION-MUNICIPALITÉ ET INTERDITS PROSÉLYTES DANS UNE INITIATIVE D’AIDE AUX DÉMÉNAGEMENTS. Conférencier : Benjamin Gagné, doctorant, Université de Montréal et Université de Strasbourg
VENDREDI 20 MARS 2026
8h30 TECHNOLOGIES, MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX
Président de séance : Georges Azzaria, Université Laval
LIBERTÉ ARTISTIQUE ET INCLUSION : LA BLOCKCHAIN FAVORISE-T-ELLE L’ACCÈS À LA SCÈNE MONDIALE POUR LES ARTISTES MARGINALISÉS ? Conférencière : Sarra Medini, doctorante, Université Laval
LA BLAGUE QUI TUE. POUR UNE ÉTUDE DE L’AUTOCENSURE DANS L’INDUSTRIE DE L’HUMOUR AU QUÉBEC : LE CAS DE DANY TURCOTTE ET « TOUT LE MONDE EN PARLE ». Conférencière : Léa Pilote, étudiante à la maîtrise, Université du Québec à Trois-Rivières
LES MÉCANISMES PRÉVENANT LA PARTICALITÉ DU JURY : LE PROCÈS ÉQUITABLE À L'ÈRE DE L'EXPRESSION NUMÉRIQUE. Conférencière : Ariane Thériault, étudiante à la maîtrise, Université Laval
LIBERTÉ D'EXPRESSION ET PRATIQUE DU « NAME AND SHAME » : ENJEUX DÉMOCRATIQUES D’UNE ‘‘JUSTICE PARALLÈLE’’. Conférencière : Justine Vinay, doctorante, Université Jean Moulin Lyon III et Université de Montréal
10h30 PAUSE
11h00 CONTRÔLE, SILENCIATION ET LIBERTÉ D’EXPRESSION
Président de séance : Pierre Rainville, Université Laval
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION AU CAMEROUN, ILLUSION OU RÉALITÉ ? Conférencier : Yannick Nganou, doctorant, Université Laval
LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET LES CRITÈRES DU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ IN CONCRETO DE LA RÉPRESSION D'UNE INFRACTION MILITANTE. Conférencière : Pauline Engel, doctorante, Université de Bordeaux
SPORT ET LIBERTÉ D’EXPRESSION. Conférencière : Sonia Mezouar, étudiante à la maîtrise, Université Toulouse-Capitole et Université Laval
12h30 DÎNER
14h00 FRONTIÈRES DE LA PAROLE
Président de séance : Patrick Taillon, Université Laval
PRÉVENIR SANS CENSURER : LA LIBERTÉ D’EXPRESSION AU CROISEMENT DE LA PRÉVENTION DE LA « RADICALISATION », ET DE SON INSTRUMENTALISATION DANS LES DISCOURS EXTRÉMISTES. Conférencière : Lucile Dartois, doctorante, Université du Québec à Montréal et Université de Lorraine
CÉLÉBRITÉ ET DIFFAMATION DANS LA FRANCE DU XIXE SIÈCLE : UN PROJET D’HISTOIRE CULTURELLE. Conférencier : Marceau Levin, postdoctorant, Université de Toronto
L’ENCADREMENT DES EXPRESSIONS MISANDRES. Conférencière : Justine Labaune, doctorante, Université Clermont Auvergne
QUELLES PERCEPTION ET RÉGULATION DE L’EXPRESSION POLITIQUE EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ? Conférencière : Oula Zeidan, postdoctorante, Université de Poitiers.