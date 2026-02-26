Le métier à métisser

À l'occasion du centenaire de René Depestre, les éditions Seghers rééditent ses Œuvres poétiques complètes. Véritable autobiographie poétique, Rage de vivre invite les lecteurs à un grand voyage à la rencontre du destin d'un étudiant rebelle de Port-au-Prince, inspiré par André Breton et préfacé par Aimé Césaire, réfugié à Paris, exilé à Prague, engagé au côté de Pablo Neruda à Santiago du Chili, compagnon de lutte du Che Guevara à La Havane, poursuivant sa quête d'un monde meilleur en France, son exploration du réel merveilleux féminin à Lézignan-Corbières... René Depestre est depuis cent ans fidèle à ce "métier à métisser" qui est au cœur de son œuvre. Ses plus célèbres recueils côtoient ici des éditions rares pour célébrer parole de liberté et élan fraternel.

Les éditions Gallimard ont de leur côté récemment réédité le Journal d'un animal marin, une anthologie qui donne à saisir l’étendue et la puissance de sa poésie lyrique. Fabula vous invite à en découvrir un extrait… La revue Interculturel Francophonies consacre l'une de ses livraisons à "René Depestre, de la lumière face à la barbarie", à l'initiative de Sara Del Rossi ; le sommaire met en lumière les lieux, les rencontres et les débats intellectuels qui façonné le parcours du poète, tout en examinant les défis de la traduction et la réception de sa production à travers le monde.