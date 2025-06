Interculturel Francophonies, n° 47 : "René Depestre, de la lumière face à la barbarie" (dir. Sara Del Rossi)

Textes réunis et présentés par Sara Del Rossi

Ce volume est consacré à René Depestre, figure emblématique de la littérature haïtienne et témoin des bouleversements socio-culturels et politiques du XXe siècle. Les études réunies explorent la diversité des genres littéraires qu’il a expérimentés – essais, poésie, roman, lodyans et nouvelle – tout en soulignant l’originalité de son écriture et son engagement dans les grandes luttes de son temps. De ses pérégrinations intellectuelles et géographiques à ses expérimentations littéraires novatrices, René Depestre se révèle être un « passeur de mondes », mêlant avec brio les héritages caribéens et une ouverture à la mondialité.

Cet ouvrage met en lumière les lieux, les rencontres et les débats intellectuels qui ont façonné son parcours, tout en examinant les défis de la traduction et la réception de sa production à travers le monde. Entre traditions et modernité, engagement politique et quête esthétique, Depestre invite à une réflexion intemporelle sur les luttes pour la liberté, la diversité culturelle, le panhumanisme et la justice sociale. Cet ouvrage se veut un hommage vibrant à un écrivain visionnaire, dont l’écriture solaire demeure un rempart contre la barbarie.

Sommaire

1. Introduction

Sara Del Rossi, René Depestre, de la lumière face à la barbarie

2. Lieux d’ancrage et de contact

Matthieu Gillabert, Zones de contact et imaginaire de la mondialité à travers le témoignage de René Depestre

Kathleen Gyssels, « En état de poésie »: Depestre au Moulin d’Andé

Kaiama L. Glover, « Le monde francophone s’enflamme »: intellectuels panafricains, interlocuteurs européens et la guerre froide mondiale

Michał Obszyński, Depestre: congressiste, écrivain des frontières et intellectuel postcolonial

3. « En état de poésie »

Sandra Monet-Descombey Hernández, Dialogues poétiques de René Depestre, avec le « réel merveilleux » caribéen

Maëva Archimède, « Me voici ». La parole providentielle de René Depestre dans le recueil poétique Étincelles

Silvia Boraso, « Tout près de l’ordre esthétique des grands arbres ». Étude de l’image végétale dans l’œuvre poétique de René Depestre

4. Une prose à métisser

Jérôme Poinsot, Déforestation et symbolique de l’arbre dans Le mât de cocagne de René Depestre

Carey Dardompré, Hadriana dans tous mes rêves, est-ce un roman ou une lodyans? Quid de la lodyans?

Sara Del Rossi, Popa Singer, une autofiction merveilleuse

Jacqueline Couti, Érotisme solaire: le corps masculin noir comme lieu de mémoire queer dans l’œuvre de René Depestre

5. (In)traduisible Depestre

Antonio Gurrieri, Imaginaire du traduire: la réception de René Depestre en Italie

Milena Fučíková, Le traduisible et l’intraduisible chez René Depestre

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs