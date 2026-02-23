Une proposition de recherche
Dans son nouvel essai qui paraît aux Presses de l'Université de Montréal, Éric Méchoulan offre une méthode concrète d’analyse intermédiale. Pour ce faire, il propose d’abord une mise au point sur les catégories de médium et de média, d’un point de vue théorique et historique. Il élabore surtout une théorie des supports, allant du plus matériel et technique au plus idéel et institutionnel en passant par les dispositifs de savoir et de pouvoir qui les constituent. Il expose pour finir une série de cas d’étude ou de terrains d’analyse, pour montrer comment mener une enquête intermédiale — aussi bien d’Illusions perdues de Balzac que d’une robe Gucci, d’ambiances sonores – le fameux 4’33’’ de John Cage – que de Disintegration Loops de Basinski. Par l’étude comparée de ces objets hétéroclites, le lecteur peut découvrir des voisinages aussi imprévus qu’instructifs. Intermédialité. Proposition de recherche donne l'exemple d'un vrai travail interdisciplinaire, qui mobilise aussi bien critique et théorie littéraire que philosophie, histoire, anthropologie, communications, histoire de l’art et études cinématographiques et qui saura intéresser étudiants et chercheurs en sciences humaines et sociales. Fabula vous invite à feuilleter le livre…