Les amants

La "Bibliothécaire de la Pléiade" réunit dans un "tirage spécial" les textes de Marguerite Duras relatifs à sa période indochinoise, ce qui nous vaut de retrouver Julien Piat qu'on croyait retiré des affaires. Le volume donne donc à lire L'Amant avec Un barrage contre le Pacifique, L'Éden Cinéma, et L'Amant de la Chine du Nord, quatre livres essentiels dans l’œuvre de Marguerite Duras, enrichis ici de documents qui en éclairent la conception, l’écriture et la réception, se trouvent réunis dans ce Tirage spécial, mais aussi – hors texte – les photos "absentes".

Saluons aussi l'édition de La bête dans la jungle (Le Chemin de fer éd.), une (très) libre traduction par M. Duras d'une nouvelle d'Henry James à partir de l'adaptation théâtrale qui en avait été donnée en anglais par James Lord en 1961. La pièce fut montée au théâtre de l’Athénée en 1962. Au début des années 1980, Marguerite Duras reprend l’adaptation à la demande d’Alfredo Arias, qui la met en scène avec Delphine Seyrig et Sami Frey. Dans cette deuxième adaptation, Duras s’approprie définitivement la nouvelle de Henry James pour en faire une œuvre propre. Le volume établi par M. Calle-Grüber reprend cette version en lui adjoignant en annexe la version inédite de 1961. Le lecteur peut ainsi mesurer comment une œuvre qui restait assez classique devient définitivement une œuvre durassienne. Fabula vous invite à lire les premières pages de l'ouvrage…

Signalons encore la parution de l'essai de Victor Laby, Marguerite Duras, femme politique (éd. de l'Observatoire), en retraçant le parcours de l'écrivaine, de son adhésion au PCF dans l'après-guerre à ses prises de position sur Mai 68, de ses écrits sur la question algérienne à son ralliement au mitterrandisme. Loin des caricatures qui en font tantôt une trublion destructrice, tantôt une opportuniste, cette biographie intellectuelle révèle comment Duras a constamment réinventé le réel pour mieux le dénoncer, préférant la subjectivité du témoignage aux romans à thèse. S'appuyant sur une analyse inédite de la presse du XXe siècle et sur la redécouverte du tout premier texte publié par Duras, cette enquête explore les liens entre écriture et engagement, et pose une question essentielle : qu'a signifié, pour Marguerite Duras, écrire contre et écrire avec le monde ?