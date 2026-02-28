Surréalisme(s)

Le premier Manifeste du surréalisme vient tout juste de fêter ses cent ans. Pour célébrer cet anniversaire, Andrea Martinez-Chauvez et Antoine Poisson proposent d’explorer différents visages du surréalisme auxquels la critique s’est intéressée depuis 2022. Ce 92e dossier d’Acta Fabula revient ainsi sur l’histoire du surréalisme, donne un aperçu du surréalisme international, envisage les nouvelles approches critiques et ouvre finalement un dialogue sur l’art surréaliste des femmes. Se dessine finalement, au fil des treize comptes rendus et deux entretiens, un bilan commémoratif, en même temps que de nouvelles pistes de lectures, preuve de l’héritage, de la vitalité et de l’actualité des recherches sur le surréalisme.

Ill. : André Breton, Alphabet (détail), gravure de pomme de terre, sans date, URL : https://www.andrebreton.fr/fr/work/56600100486250, © Association André Breton.