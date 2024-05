René Depestre, Journal d'un animal marin

Auteur d’une œuvre considérable en vers et en prose, René Depestre, âgé aujourd’hui de 97 ans, est une figure tutélaire de la littérature des Caraïbes. Écrivain engagé qui a dû fuir Haïti, son pays natal, pour échapper à la dictature, il a longtemps vécu à Cuba épousant la cause révolutionnaire, notamment au côté de Che Guevara. Ami de Césaire et de Glissant, inspirateur du concept de créolité qui se substituera progressivement à celui de négritude, Depestre vit en France depuis les années 1980. L’anthologie Journal d’un animal marin donne à saisir l’étendue et la puissance de sa poésie lyrique. Ce poète de l’effusion et du chant, chantre de « l’érotisme solaire » et de l’élan vital envers et contre tout, emporte le lecteur par son souffle et un flot d’images vigoureuses.

Lire un extrait…