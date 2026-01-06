René Depestre, Rage de vivre. Œuvres poétiques complètes

À l'occasion du centenaire du poète, un hommage à la hauteur de son oeuvre lui est rendu avec la réédition de ses Œuvres poétiques complètes. Une autobiographie poétique qui frappe par la force de ses engagements et la beauté renouvelée de ses élans.

Véritable autobiographie poétique, Rage de vivre invite les lecteurs à un grand voyage à la rencontre d'un destin exceptionnel : celui de René Depestre, étudiant rebelle de Port-au-Prince, inspiré par André Breton et préfacé par Aimé Césaire, réfugié à Paris, exilé à Prague, engagé au côté de Pablo Neruda à Santiago du Chili, compagnon de lutte du Che Guevara à La Havane, poursuivant sa quête d'un monde meilleur en France, son exploration du réel merveilleux féminin à Lézignan-Corbières...

René Depestre est depuis cent ans fidèle à ce "métier à métisser" qui est au cœur de son œuvre. Ses plus célèbres recueils côtoient ici des éditions rares pour célébrer parole de liberté et élan fraternel.

"Depestre a traversé le XXe siècle avec un appétit, une intelligence et un talent rares. Chez lui, l'appétit, ce grand goût du monde, rappelle la force qui habite ceux qui, très tôt, ont connu le manque et qui ont su ruser avec la vie pour la surprendre... " — Extrait de la préface de Yanick Lahens.

"René Depestre est un peu ma référence ultime, le Pygmalion qui m'a appris à savoir doser la révolte et la tendresse, car il n'y a pas de vie sans révolte, il n'y a pas de vie sans tendresse." Gaël Faye.

—

On peut lire sur Actualitte.com un billet sur ce volume…