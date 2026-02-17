Nouveaux regards sur la scénographie en Europe
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Romain Fohr)
Journée d'études
« Nouveaux regards sur la scénographie en Europe »
en ligne, le vendredi 27 février entre 13h et 15h30 (heure de Paris) dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie) attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).
Un lien de connexion Google Meet se trouve dans le programme.
Grâce à la traduction simultanée, il est possible de sous-titrer les interventions dans la langue de son choix.
(Illustr. : Le Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène et scénographie Éric Ruf, Comédie-Française Paris 2025)