Journée d'études

« Nouveaux regards sur la scénographie en Europe »

en ligne, le vendredi 27 février entre 13h et 15h30 (heure de Paris) dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie) attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Un lien de connexion Google Meet se trouve dans le programme.

Grâce à la traduction simultanée, il est possible de sous-titrer les interventions dans la langue de son choix.

(Illustr. : Le Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène et scénographie Éric Ruf, Comédie-Française Paris 2025)