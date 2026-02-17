PopCartographie. Cartes et cultures populaires (XIXe-XXIe siècles)

PopCartographie

Cartes et cultures populaires (XIXe-XXIe siècle)

La cartographie n’est pas seulement une affaire de spécialistes : elle a eu et rencontre toujours un vif écho auprès d’un large public, grâce à la part incontournable d’imaginaire qu’elle recèle. Avec la montée en puissance des médias visuels, des séries télévisées aux jeux vidéo, le lien entre cartographie et cultures populaires n’a fait que se renforcer. Cette journée d’étude explore ce lien depuis le XIXe siècle, à travers des médias aussi variés que le roman d’aventure, la littérature pour enfants, les jeux vidéo, la bande dessinée, etc. Elle est proposée dans le cadre de l’exposition « Cartes imaginaires : inventer des mondes » (BnF, Site François-Mitterrand, 23 mars - 19 juillet 2026) par la Bibliothèque nationale de France et la commission d’histoire du Comité français de Cartographie, avec le soutien des laboratoires Lamop du CNRS et Histara de l’EPHE.

Vendredi 10 avril 2026

BnF -site François Mitterrand, Petit Auditorium

Matin

9h Accueil des participants

9h15 Ouverture de la journée - BnF

Jean-Marc Besse et Catherine Hofmann, commission d’histoire du Comité français de Cartographie

9h30 Introduction par Cristina Ion et Julie Garel-Grislin, département des Cartes et plans de la BnF

9h45-10h45 Classiques de la littérature populaire

Modérateur : Jean Boutier (EHESS)

Jules Verne popcartographe, d’après quelques voyages extraordinaires

Frank Lestringant (Sorbonne Université)

Cartographie imaginaire, géographie horrifique : l’œuvre de Lovecraft passée et présente

Olivier Accarie-Pierson (Service Historique de la Défense)

Cartographier l’imaginaire, L’Atlas Lovecraft comme prolongement de la mystification lovecraftienne

Laurent Gontier (collectif « Les Artisans Cartographes »)

10h45-11h Questions

11h-12h Cartographies du jeu vidéo

Modérateur : Hovig Ter Minassian (Université de Tours)

Garder la trace des savoirs cartographiques populaires dans les jeux vidéo

Henri Bazan (École nationale des chartes)

Cartes de jeux et enjeu des cartes : transformation et condensation du réel dans la cartographie vidéoludique

Gabin Brouant (Université de Sherbrooke, Canada)

Explorer l’inconnu : cartes lacunaires et narration par soustraction dans Expedition 33, Hell is Us et Elden Ring

Benjamin Demassieux (Université Sorbonne Nouvelle)

12h-12h15 Questions

12h15-14h Pause déjeuner

Après-midi

14h-15h Territoires de la littérature

Modératrice : Julie Garel-Grislin (BnF, Cartes et plans)

Méta-géographie de la fiction : les cartes simultanées de pays imaginaires

Charlotte Krauss (Université de Poitiers)

La carte vaudrait-elle mieux que le territoire ? Invitations au voyage dans un fauteuil via quelques cartes et atlas littéraires contemporains

Marie-Clémence Régnier (Université d’Artois)

Quand l'album pour enfant s'empare de la cartographie imaginaire : exploration de la Chintia d'Anne Brouillard

Sabrina Messing (Université de Lille, ALITHILA)

15h-15h20 Questions

15h20-16h Les cartes, du cinéma à la musique

Modératrice : Cristina Ion (BnF, Cartes et plans)

Chercher et trouver sur Google Maps : la cartographie numérique comme instrument de l’enquête amateure

Cécile Châtelet et Rémi Mermet (FSR-FNRS, Université Catholique de Louvain)

Ateez, un cas d’usage de la carte dans la K-pop

Nadine Gastaldi (Archives Nationales)

16h-16h15 Questions

16h30-19h Visite guidée de l’exposition Cartes imaginaires. Inventer des mondes (inscriptions le jour même dans la limite des places disponibles)

Samedi 11 avril 2026

INHA (2, rue Vivienne 75002 Paris), salle Vasari

Matin

9h15 Accueil des participants

9h30-10h10 Se réapproprier le récit à travers les cartes

Modératrice : Eve Netchine (BnF, Cartes et plans)

The Illusory Fixity of Maps : Fan Cartography of Lloyd Alexander’s Chronicles of Prydain

Stentor Danielson (Slippery Rock University, États-Unis)

Cartographier l'imaginaire comme co-production de l'univers fictionnel

Hafsa El Jalissi (Université Cadi Ayyad, Maroc)

10h10-10h30 Questions

10h30-11h Pause

11h-11h40 S’orienter dans les jeux vidéo

Modérateur : Grégoire Binois (IHMC)

La place des cartes dans le processus de conception de dispositifs ludiques – regards croisés

Lucas Friche (Université de Lorraine) et Eve Ben Haïm (Ubisoft)

L’art de se perdre, cartes et errances dans Hollow Knight et Hollow Knight Silksong

Manon Guerif (Université de Poitiers)

11h40-12h Questions

12h-12h40 Les cartes dans l’univers des bandes dessinées

Modératrice : Emmanuelle Vagnon-Chureau (CNRS, LAMOP)

La fonction des cartes et de la cartographie dans les bandes dessinées belges

Bram Vannieuwenhuyze (Université d’Amsterdam)

Cartographier le chaos : la logique spatiale et politique de No Man’s Land dans l’univers de Batman

Nivedhitha Sabu (The English and Foreign Languages University, Hyderabad, Inde)

12h40-13h Questions