Michel Ragon écrivain, entre culture populaire et érudition
Colloque international
Autodidacte, promoteur de la littérature prolétarienne, libertaire, Michel Ragon (1924-2020) est avant tout un écrivain populaire dont l’oeuvre littéraire ne cesse de dialoguer avec une érudition s’attachant aux objets et aux domaines les plus divers : histoire, anthropologie, ethnologie, art, architecture, folklore… Sa « rage de lire » témoigne de cet effort pour acquérir une culture conçue comme un moyen « d’échapper au servage ». Elle se double d’une rage d’écrire non moins forte, qui a pour but la conquête d’une langue à soi. Pourtant, il demeure cet écrivain transfuge, coincé entre deux langues, entre deux cultures.
Le colloque des 25 et 26 mars qui aura lieu à l’Université de Lille sera l’occasion d’analyser la manière dont l’oeuvre polygraphique de Michel Ragon interroge les catégories du populaire et de l’érudition, et les conduit à dialoguer en permanence. On cherchera à analyser leur rôle structurant et les enjeux politiques et idéologiques qu’elles soulèvent.
Université de Lille
Campus Pont-de-Bois
Maison de la recherche,
Salles F0.13 et F0.15
Villeneuve d’Ascq
Remerciements à Françoise Ragon, aux membres du comité scientifique, à la direction d’Alithila et à sa gestionnaire, Laetitia Ceugnart.