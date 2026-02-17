Colloque international

Michel Ragon écrivain, entre culture populaire et érudition

Autodidacte, promoteur de la littérature prolétarienne, libertaire, Michel Ragon (1924-2020) est avant tout un écrivain populaire dont l’oeuvre littéraire ne cesse de dialoguer avec une érudition s’attachant aux objets et aux domaines les plus divers : histoire, anthropologie, ethnologie, art, architecture, folklore… Sa « rage de lire » témoigne de cet effort pour acquérir une culture conçue comme un moyen « d’échapper au servage ». Elle se double d’une rage d’écrire non moins forte, qui a pour but la conquête d’une langue à soi. Pourtant, il demeure cet écrivain transfuge, coincé entre deux langues, entre deux cultures.

Le colloque des 25 et 26 mars qui aura lieu à l’Université de Lille sera l’occasion d’analyser la manière dont l’oeuvre polygraphique de Michel Ragon interroge les catégories du populaire et de l’érudition, et les conduit à dialoguer en permanence. On cherchera à analyser leur rôle structurant et les enjeux politiques et idéologiques qu’elles soulèvent.

Université de Lille

Campus Pont-de-Bois

Maison de la recherche,

Salles F0.13 et F0.15

Villeneuve d’Ascq

Remerciements à Françoise Ragon, aux membres du comité scientifique, à la direction d’Alithila et à sa gestionnaire, Laetitia Ceugnart.