Journée des doctorant.es du LIS / « Lettres, Idées, Savoirs »

Université Paris-Est Créteil

Jeudi 26 février 2026

Salle BM-002, campus centre

Programme de la journée

9h-9h30 - Accueil des participant.es

9h30-11h – Session 1 : Corps, émancipation et justice

· 9h30 - 9h50 : Hannah Rios, « L’usage de la fiction pour la réinscription des corps marrons négligés par l’Histoire et la construction de nouvelles représentations : une étude comparative entre les récits de résistance de l’autrice haïtienne Evelyne Trouillot et les récits brésiliens de Conceição Evaristo et Jarid Arraes »

· 9h50 - 10h10 : Jean-Baptiste Adjibi, « Corps et espaces du corps dans le système transgressif de Sony Labou Tansi »

· 10h10 - 10h30 : Saidou Kodio et Kageri-Andi Kindongo, « Étude de la justice épistémique appliquée au folklore des Bambala en République Démocratique du Congo »

10h30-11h – Discussion

11h-11h30 – Pause-café

11h30-12h30 – Session 2 : Humanisme et Renaissance italienne

· 11h30-11h50 : Mathilde Pommier, ​​« Fortuna dans les Jours de fête d’Alessandro Alessandri »

· 11h50-12h10 : Caroline Benoit, « Étude de la réception des historiens grecs à l'aube de la Renaissance en Italie : identifier les sources du De inventoribus rerum de Polydore Virgile (1499) »

12h10-12h30 – Discussion

12h30-14h – Pause déjeuner

14h - 15h – Session 3 : Le romantisme en miroir

· 14h-14h20 : Martin Pairault : « Présences de l'invisible dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo »

· 14h20-14h40 : Clémence Hovelaque : « Elle et eux : George Sand et les romantiques dans les années 1860 »

14h40-15h – Discussion

15h-16h – Session 4 : Pensée (à partir) de l’écologie, des Lumières à aujourd’hui

· 15h-15h20 : Nicolas Duffau : « Rousseau et la normativité de l’environnement »

· 15h20-15h40 : Fabien Carabajal, « L'archipel isolé de la raison : penser autrement dans la philosophie française du xxesiècle »

15h40-16h – Discussion

16h-16h30 – Pause-café

16h30-18h – Session 5 : Écrire en temps d’instabilité politique

· 16h30-16h50 : Zoë Selle, « Un livre “à propos de la guerre” - regard sur l’écrivain Paul Bourget romancier et chroniqueur de 1914 à 1918 »

· 16h50-17h10 : Margaux Andriss, « La créativité plurilingue dans la poésie cubaine de René Depestre »

· 17h10-17h30 : Paul Youba Kiebre, « L’Afrique au futur : les perspectives de développement endogène dans les fictions de Fatou Diome »

17h30-18h – Discussion

18h – Clôture de la journée