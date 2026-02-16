Agenda
"Kafkaesque/Kafkaesk". Un projet de recherches sur la réception visuelle de l'œuvre de Kafka, par E. Dueck & A.-M. Joos (Lausanne)

Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne

Dans le cadre du séminaire de Master  

Kafka/Kafka 

(M. Escola & H.-G. von Arburg)

 Evelyn Dueck et Anna-Marie Joos

Le mercredi 20 mai 2026, 8h 30, Anthropole 4068  

présentent leur projet FNS 

« Kafkaesk » – Die visuelle Rezeption von Franz Kafkas literarischem Werk außerhalb des deutschen Sprachraums (1924-2024)

Toute personne intéressée est la bienvenue !      /     Gäste sind herzlich willkommen!