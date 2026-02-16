"Kafkaesque/Kafkaesk". Un projet de recherches sur la réception visuelle de l'œuvre de Kafka, par E. Dueck & A.-M. Joos (Lausanne)
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne
Dans le cadre du séminaire de Master
(M. Escola & H.-G. von Arburg)
Evelyn Dueck et Anna-Marie Joos
Le mercredi 20 mai 2026, 8h 30, Anthropole 4068
présentent leur projet FNS
« Kafkaesk » – Die visuelle Rezeption von Franz Kafkas literarischem Werk außerhalb des deutschen Sprachraums (1924-2024)
Toute personne intéressée est la bienvenue ! / Gäste sind herzlich willkommen!