"Kafkaesque/Kafkaesk". Un projet de recherches sur la réception visuelle de l'œuvre de Kafka, par E. Dueck & A.-M. Joos (Lausanne)

Dans le cadre du séminaire de Master

Kafka/Kafka

(M. Escola & H.-G. von Arburg)

Evelyn Dueck et Anna-Marie Joos

Le mercredi 20 mai 2026, 8h 30, Anthropole 4068

présentent leur projet FNS

« Kafkaesk » – Die visuelle Rezeption von Franz Kafkas literarischem Werk außerhalb des deutschen Sprachraums (1924-2024)

Toute personne intéressée est la bienvenue ! / Gäste sind herzlich willkommen!