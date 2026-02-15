Les Entretiens de la revue Po&sie. Avec J.-PL Lefebvre pour sa traduction des Poèmes de Czernowitz de Paul Celan (Maison de la poésie, Paris)

La revue Po&sie vous convie à ses Entretiens du 21 février à 16.00 à la Maison de la poésie

« Mon tâtonnement épars, porte-le » -

Paul Celan, Poèmes de Czernowitz (1938-1945)

traduits et annotés par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Le Seuil, Librairie du XXIe siècle, février 2026.

Avec Jean-Pierre Lefebvre, Didier Cahen, Hannah Rindzunski, Esther Tellermann

& pour la revue Po&sie Jean-Patrice Courtois, Claude Mouchard, Martin Rueff.

Voici pour la première fois en français les Poèmes de Czernowitz de Paul Celan dans la puissante et délicate traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Leur édition bilingue et annotée fera date et complète avec force notre perception de cette œuvre majeure. La revue Po&sie avait consacré son numéro 9 à Celan ; elle a accompagné la réception et l’interprétation du poète ; elle est heureuse de célébrer cette parution.

Les Poèmes de Czernowitz ont été écrits entre 1938 et 1945 alors que Paul Celan, qui se nommait encore Paul Antschel, vivait en Bucovine. Celan avait regroupé ces quatre-vingt-dix-sept poèmes en sept sections et les avait recopiés pour Ruth Kraft dans un petit carnet relié en cuir entre l’automne 1944 et 1945. C’est ce recueil auxquels s’ajoutent une dizaine de poèmes restés épars qui servira de point de départ aux Entretiens de Po&sie sur Paul Celan : « Mon tâtonnement épars, porte-le ».