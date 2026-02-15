Séminaire Marivaux (hybride)

Le séminaire Marivaux reprend !

Notre première séance aura lieu le 18 février à 16h30, en hybride

Nous nous retrouvons à la Maison de la Recherche (4 rue des Irlandais) pour écouter :

Ioana Galleron (Sorbonne Nouvelle) à propos de son ouvrage Les Comptes de Thalie

et

Doriane Dupau (Sorbonne Nouvelle) : « Peut-on mettre une femme entre le oui et le non ? Quelle brusque alternative ! » : dire le consentement au XVIIIe siècle

La salle Mezzanine est relativement petite, écrivez-nous si vous souhaitez venir (ripoll@uni-trier.de; clemence.aznavour@gmail.com)ou rejoignez-nous simplement sur Zoom (https://uni-trier.zoom.us/meeting/register/BTfF_RY6S2qmSkdmEp70jQ#/registration)