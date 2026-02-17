Bistrot littéraire avec Philippe Blasband et Pascal Leclercq

Venez découvrir le 11 mars - 12h30 lors d’une rencontre deux nouveautés littéraires avec Philippe Blasband et Pascal Leclercq, dans le cadre du cycle Lisez-vous le Belge ?

Au programme :

- La nuit est encore longue de Philippe Blasband (Les Impressions nouvelles)

La narratrice de ce roman, Soheila Pirouzfar, est maintenant dans le tout début de la soixantaine. Elle est célibataire, sans enfant. Elle travaille pour une multinationale et voyage dans le monde entier. Elle adore les listes. Ce livre est fait de listes. Entre autres la liste de ses rencontres mémorables avec les Manoutcheri. Les Manoutcheri, ce sont quatre sœurs et quatre frères iraniens, arrivés, comme Soheila, à Bruxelles un peu avant la révolution islamique de 1979, et qui, à leur grand étonnement, n’ont jamais pu retourner dans leur pays de naissance. Ils ont vécu des vies très différentes de celles qu’ils avaient imaginées, des vies avec des joies, des naissances, des mariages, des éclats de rire, mais aussi des vies un peu médiocres, un peu tristes. Peu à peu, la majeure partie d’entre eux sont morts prématurément. Une toute petite tragédie, omise des livres d’Histoire et des médias, une tragédie à peine perceptible et qui a même échappé à ces gens qui en étaient eux-mêmes les victimes.

- La pharmacie de Pascal Leclercq (Editions DO)

Comment se forment les souvenirs de jeunesse, ceux qui fondent une existence ? Sont-ils le fruit de ce que notre mémoire se rappelle précisément, ou bien travaille-t-elle à tout reconstituer à partir d’éléments disparates, ou même parfois plus tardifs ? Pourquoi autant d’indécision quand on se met à raconter alors que tout dans notre esprit semblait pourtant si précis ? À la faveur d’une escapade nocturne à bicyclette, le narrateur de La Pharmacie se retrouve nez à nez avec celle dans laquelle ont vécu et travaillé durant de longues années ses grands-parents, un lieu qui a profondément marqué son enfance. Cet événement sonne le départ d’une quête pour tenter de reconstituer ce lieu devenu pour lui comme légendaire, avec les êtres et les objets qui le peuplaient, avec ses coins et ses recoins, dont chacun recèle sa propre histoire tout en faisant partie d’un ensemble. De cette quête, néanmoins, il ne pourra que très vite constater l’échec… en même temps, bien sûr, qu’il est en train de l’écrire. La Pharmacie est une tendre et délicate méditation sur l’enfance et l’âge adulte, le rêve et la réalité, le souvenir et l’oubli. Elle a même parfois le goût de la miche dorée à la croûte croquante du petit- déjeuner du dimanche.

La rencontre est ponctuée d’une séance de signatures à la Librairie Wallonie-Bruxelles