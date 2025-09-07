Kafka / Kafka (Séminaire de M. Escola & H.-G. von Arburg, Lausanne)

Kafka/Kafka

Séminaire de Master en littérature comparée, Université de Lausanne

Marc Escola

(Marc.Escola@unil.ch, Section de français)

& Hans-Georg von Arbug

(hg.vonarburg@unil.ch, Section d’allemand)

Version allemande ci-dessous / Deutsche Fassung s. unten

Cent après sa disparition, Kafka jouit d’un statut d’auteur à plus d’un titre paradoxal : alors même qu’il n’a pas voulu que son œuvre lui survive, il est aujourd’hui l’un des écrivains les plus lus, traduits et commentés dans le monde ; issu d’une famille juive, né dans un contexte bilingue et multiculturel à Prague avec la nationalité austro-hongroise et écrivant en allemand, il a laissé une œuvre restée largement inédite de son vivant et dont la publication n’est pas indépendante de l’histoire des juifs d’Europe centrale ; et quand la plupart de ses fictions restent brèves et aisées à résumer, leur interprétation n’a jamais pu faire consensus : elles se donnent comme des fables ou des paraboles, dont le sens se dérobe, ou comme des cas exemplaires d’une loi qui ne s’explicite pas et que chaque lecteur doit s’efforcer de formuler en son nom propre. De là que les fictions de Kafka aient pu constituer un terrain de prédilection pour les philosophes et les critiques soucieux de forger et mettre à l’épreuve des concepts inédits ou de nouveaux outils.

Le séminaire voudrait réfléchir à la réception contrastée dont l’œuvre a pu faire l’objet dans le contexte germanophone et francophone, de 1924 à 2024 : Kafka/Kafka, ou des différents usages d’un même auteur dans deux aires linguistiques et culturelles différentes et en regard de deux histoires de la littérature finalement parallèles. Centrées sur un florilège de textes de formats et de statuts variés, les séances seront surtout l’occasion de réfléchir au processus même de l’interprétation d’une fiction narrative, en s’attachant aussi à quelques grands interprètes, allemands (de Walter Benjamin ou Siegfried Kracauer à Theodor W. Adorno, de Hannah Arendt et Günter Anders à Heinz Politzer ou Walter H. Sokel) ou français (de Marthe Robert à Gilles Deleuze, de Pascale Casanova ou Bernard Lahire à Marie-José Mondzain).

Le séminaire se tiendra dans les deux langues, chaque participant optant pour celle qui lui est familière, tout en comprenant l’autre.

Un florilège de textes constituant le corpus commun, dans les deux langues également, sera mis à disposition via Moodle.

Pour les travaux de validation, à l’oral ou par écrit, les étudiants resteront libres d’opter pour le texte de leur choix , la nature du travail restant conditionnée par le plan d’études de la section dans laquelle chaque étudiant est inscrit.

—

Hundert Jahre nach seinem Tod verbindet sich mit Franz Kafkas Namen ein in mehrerer Hinsicht spannungsvolles Werk. Obwohl er der Veröffentlichung seiner Texte skeptisch gegenüberstand, gehört Kafka heute zu den am meisten gelesenen, übersetzten und kommentierten Autoren der Weltliteratur. Der im zweisprachigen und multi-ethnischen Prag unter der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie aufgewachsene Kafka schuf ein deutschsprachiges Werk, das engstens mit der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Mitteleuropa zusammenhängt. Und obwohl die meisten Texte von Kafka kurz sind und ihr Inhalt leicht zusammengefasst werden kann, konnten sich seine Exegeten nie über eine adäquate Lesart einig werden: Die einen lesen Kafka-Texte als Märchen oder Parabeln, die sich dem Versuch, sie zu verstehen, permanent entziehen; die anderen verstehen sie als Beispielerzählungen, die keinem eindeutigen Gesetz folgen und deren Sinn sich jede Leserin und jeder Leser selbst ausbuchstabieren muss. Deshalb sind Kafkas Fiktionen schon früh zu einem Lieblingsgegenstand von Philosophen und Literaturtheoretikern geworden, denen sie unaufhörlich neue Konzepte lieferten und die sie zu immer wieder anderen Interpretationsmethoden inspirierten.

Das Seminar möchte die kontrastreiche Rezeption nachvollziehen, die Kafkas Werk in der Bewegung zwischen der deutsch- und französischsprachigen Literatur und Kultur von 1924 bis 2024 erfahren hat. Kafka/Kafka steht für die doppelte Realität eines Autors und eines Werks zwischen zwei Kultursprachen und ihren voneinander abhängigen und aufeinander reagierenden Literaturen. Auf der Grundlage einer kleinen Anthologie mit narrativen Texten von variablem Format wollen wir im Seminar gemeinsam über die literaturwissenschaftliche Herausforderung nachdenken, wie fiktionale Texte überhaupt interpretiert werden können. Dabei leuchten uns einige große deutschprachige Kafka-Leserinnen (von Walter Benjamin und Siegfried Kracauer über Theodor W. Adorno, Hannah Arendt und Günter Anders bis Heinz Politzer und Walter H. Sokel) und französischsprachige Kafka-Interpreten (von Marthe Robert und Gilles Deleuze über Pascale Casanova und Bernard Lahire bis Marie-José Mondzain) voraus.

Das Seminar findet zweisprachig statt, wobei jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer seine eigene Sprache spricht und die anderen verstehen kann.

Die gemeinsame Textgrundlage in Form einer zweisprachigen Antologie wird auf Moodle bereitgestellt.

Der mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweis wird über einen Text nach freier Wahl abgelegt und richtet sich nach dem jeweiligen Studienplan, in dem die Studierenden eingeschrieben sind.

—

Conférences invitées / Gastvorträge :

Léa Veinstein, le 18 mars, pour Les philosophes lisent Kafka. Benjamin, Arendt, Anders, Adorno (2019) et J’irai chercher Kafka (2024).

Evelyn Dueck (Université de Genève), pour le projet FNS « Kafkaesk - Die visuelle Rezeption von Franz Kafkas literarischem Werk ausserhalb des deutschen Sprachraums (1924-2024) », https://data.snf.ch/grants/grant/10002695