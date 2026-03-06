Portrait de l'artiste en animale nocturne
La collection "Traits et portraits" fondée au Mercure de France par Colette Felous nous vaut régulièrement de belles surprises, tout aussi régulièrement saluées par Fabula. Dans DJ. Portrait de l'artiste en animale nocturne, Anne F. Garréta revient sur les lieux de son premier livre écrit en 1986, à l’âge de 23 ans : Sphinx, roman virtuose devenu culte (récemment réédité), qui disséquait dans une langue classique la passion, sur fond de boîtes de nuit, entre deux personnages de sexe indécidable. Quarante ans après, l’envers du décor se dévoile. Anne F. Garréta, nous plonge de façon abrupte et radicale dans la nuit des années 1980, où elle fit l’apprentissage du métier de DJ au Katmandou, boîte de la rue du Vieux-Colombier. Vertige, beauté, éclat de ce parcours initiatique entre Paris, New York et Berlin ; traversée nocturne, nomade où les gestes de la DJ se diffractent avec élégance dans ceux de l’écriture, de la danse et de l’amour. Fabula vous invite à découvrir la présentation vidéo de l'ouvrage…
Rappelons qu'Anne F. Garréta a récemment signé l'une des préfaces à la réédition du roman choral de Selby Wynn Schwartz, Après Sappho (L'Imaginaire), ainsi que du volume des textes de Monique Wittig, Paris-la-politique et autres histoires (Minuit).