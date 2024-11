Selby Wynn Schwartz, Après Sappho

Trad. de l'anglais (États-Unis) par Hélène Cohen.

Préfaces d'Anne F. Garréta et Estelle Meyer

Avec l’invention d’une étonnante narration collective, d’un « Nous » choral en hommage à la poétesse Sappho, ce « roman » nous plonge dans la vie intellectuelle du début du XXᵉ siècle aux côtés de figures amies de l’Imaginaire : Natalie Barney, Renée Vivien, Romaine Brooks, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Lina Poletti, Eleonora Duse, Colette.

Rassemblés en bouquet, les fragments présentés ici nous portent à travers l’Histoire et tissent des liens entre les destins d’écrivaines, peintres et artistes qui ont toutes cherché à atteindre leur moi véritable et à résister à l’oppression. Ce livre, sensible au désir lesbien et à celui d’être ensemble, surprend et défie toutes les catégories : il est à la fois biographie, roman, portrait, manifeste, récit expérimental…